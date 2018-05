Nun wurden die inzwischen bekannten amerikanischen Schüler besucht.

Nach einer langen Reise wurden die Bremer herzlich am Flughafen in Rochester begrüßt und in ihre Gastfamilien aufgenommen. Am nächsten Morgen ging es zur ersten Stunde in die Brighton High School. Dort bekam jeder Schüler einen eigenen Spind und Marken für den Lunch in der Schulmensa. Nach einer Begrüßung durch den Schulleiter und eine Führung durch die Schule nahmen die Lesumer am regulären Unterricht teil. So regulär erschien er jedoch nicht allen Schülern, da dort auch Fächer wie Band, Chor, Jewelry Making, Sustainability oder Theater auf dem Stundenplan standen.

Beeindruckt waren die Bremer Schüler und Lehrer besonders vom Schulchor, der während ihres Besuches an einem Abend ein Konzert gab, und vom Theaterunterricht, bei dem die Schüler, ohne sich zu genieren, vollen Körpereinsatz zeigten. Im Deutschunterricht standen die Schüler der Bördestraße den Deutsch lernenden Amerikanern als Gesprächspartner zur Verfügung und mussten unter anderem dabei helfen, das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten zu übersetzen. In jedem Klassenraum fiel auf, dass dort die Flagge der USA zu sehen war. Außerdem hat an den High Schools jeder Lehrer seinen eigenen Raum, den er passend zu seinem Fach dekoriert. Im Deutschraum von Mrs. Gillespie etwa haben sich nach vielen Austauschen mit der Bördestraße inzwischen etliche Bremensien angesammelt.

Die Bremer Schüler nahmen auch an dem Walkout teil, der während ihres Aufenthaltes landesweit in den USA stattfand. Bei diesem Walkout verließen viele High-School-Schüler am selben Tag zur selben Zeit ihr Schulgebäude und protestierten gegen die Waffengesetze in den USA. Schüler der Brighton High School lasen Reden vor, in denen sie an die Opfer des School Shootings in Florida erinnerten, über die Waffenlobby NRA, Präsident Donald Trumps Wahlkampf oder das Registrieren zu Wahlen in den USA informierten. In Rochester und Umgebung scheint man die NRA und Präsident Trump eher kritisch zu sehen.

Ein besonderes Highlight des Programms, welches die Amerikaner für die deutschen Gäste zusammengestellt hatten, war der Besuch der kanadischen Seite der Niagara-Fälle. Dieses Naturschauspiel war auch im Schnee bei eisigen Temperaturen sehr beeindruckend. Außerdem besuchten alle Schülerinnen und Schüler zusammen eine Kunstausstellung, bekamen eine Hinter-den-Kulissen-Tour des in der Umgebung sehr beliebten Supermarkts Wegmans geboten, und natürlich fanden auch eine Willkommens- und eine Abschiedsfeier statt. In ihrer Freizeit fuhren einige Schüler mit ihren Partnern zu den Finger Lakes, Gastgeschwister auf deren Campus besuchen, nach Toronto, gingen Skifahren, ins Kino, Bowlen, zum Sport und natürlich zum Shoppen und in diversen Restaurants essen, erlebten also (fast) das „echte amerikanische Leben“.

Die Freundlichkeit und Gastfreundschaft der Amerikaner wussten die Bremer sehr zu schätzen. Viel wurden sie von ihren Partnern, die bereits mit 17 einen Führerschein hatten, umhergefahren. Dies war ebenfalls ungewohnt. Mit dem Bus oder dem Fahrrad kann man sich in Rochester nur sehr begrenzt fortbewegen. Die amerikanische Küche haben die deutschen Schüler als lecker bewertet, freuten sich am Ende der Reise aber auf heimische Brötchen, weniger fettige Gerichte und keine Pizza.

Sowohl per Social Media, persönlich in Bremen und dann in den USA haben sich die deutschen und amerikanischen Schüler kennengelernt und angefreundet, sodass der Abschied am Bahnhof in Rochester etwas traurig war. Dennoch freuten sich die Bremer auf drei Tage in New York City, bevor die Heimreise angetreten wurde. Im Big Apple wurde unter anderem gemeinsam bei wunderschönem Frühlingswetter die Aussichtsplattform Top of the Rock des Rockefeller Center besucht und die Aussicht auf Manhattan bestaunt. Nicht nur das Empire State Building, sogar die Freiheitsstatur war von dort aus zu sehen.

Am nächsten Tag wurden trotz wieder kühler Temperaturen unter anderem der Central Park, das Gelände der United Nations und die Brooklyn Bridge besucht. Die Schüler erkundeten auch auf Fährrädern die Großstadt, bestaunten die riesigen Gebäude, machten viele Fotos und kauften Mitbringsel für Familie und Freunde. Am letzten Abend ging die Gruppe gemeinsam vor dem Rockefeller Center Schlittschuhlaufen. Bevor der Rückflug angetreten wurde, wurde es wegen eines Schneesturms noch einmal sehr winterlich. In New York lag viel Schnee, Schulen und Museen wurden geschlossen, doch der Flug der Bremer Delegation von New York nach Amsterdam kam pünktlich in den Niederlanden an, obwohl fast alle anderen Flüge an diesem Tag gestrichen worden waren.

So gingen zwei schöne, aufregende und lehrreiche Wochen zu Ende. Kulturelle Unterschiede wurden erkannt, die englische Sprache fast nebenbei durch das viele Benutzen verbessert, Freundschaften geschlossen und eine mehr als 30-jährige Tradition des Schüleraustausches zwischen dem Schulzentrum an der Bördestraße und der Brighton High School fortgesetzt. Inzwischen befinden sich sogar schon wieder Kinder von ehemaligen Teilnehmern unter den Mitfahrenden.