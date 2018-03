Bereits zum vierten Mal präsentiert das Deutsche Pferdemuseum in Verden die besten Naturfotografien Europas, gekürt von der Gesellschaft Deutscher Tierfotografen (GDT).

Mehr als achtzig großformatige Fotos werden in dem Gebäude am Verdener Holzmarkt präsentiert. Noch bis zum 13. Mai haben Besucher die Möglichkeit, diese faszinierenden Einblicke in die Natur zu erhaschen.

„Das Tolle bei einem wiederkehrenden Wettbewerb ist, dass man jedes Jahr wieder etwas hat, auf das man sich freuen kann“, sagte Christine Rüppell vom Pferdemuseum. Fotografen aus 31 Ländern sind vertreten. Unterteilt ist die Ausstellung in die neun Kategorie: Säugetiere, Vögel, andere Tiere, Unter Wasser, Pflanzen und Pilze, Landschaften, Mensch und Natur, Atelier Natur und die Sonderkategorie für den Nachwuchsbereich.

Die Vizepräsidentin der GDT, Sandra ­Bartocha, war zur Vernissage aus Potsdam angereist. Dieses Mal habe die Jury viel Arbeit gehabt, denn mit 18 000 Anwärtern sei die Teilnehmerzahl erneut gestiegen. Bei den Motiven suche man nach innovativen Bildern. „Natürlich werden in Zeiten von Facebook und Instagram die Überraschungsmomente seltener“, sagte Bartocha.

Dabei gab es dieses Mal ein Novum: Zum ersten Mal hatte sich die GDT entschieden, zwei Sieger zum „Europäischen Naturfotografen des Jahres“ zu küren. „Das war auch eine politische Entscheidung“, so ­Bartocha, denn so würde man gleichzeitig die Schönheit der Natur aber auch den grausamen Umgang mit ihr beleuchten. Das Werk von Gewinnerin Britta Jaschinskis zeigt zwei Hocker, gefertigt aus Elefantenfüßen. „Die befinden sich in einem Lagerhaus der amerikanischen Regierung, in dem etwa 1,5 Millionen beschlagnahmte Tierprodukte stehen“, erzählte die Wahl-Londonerin. Mit ihrem Foto habe sie auf die Grausamkeit der Menschen im Umgang mit der Natur hinweisen wollen. Ebenfalls auf Platz eins landete Erlend Haarberg mit seiner Aufnahme von zwei sich begrüßenden Schneehasen.