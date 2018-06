Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen begrüßte der hiesige Bundestagsabgeordnete Andreas Mattfeldt die Oberschüler aus Dörverden, die sich auf eine Reise in die Hauptstadt gemacht hatten. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde bot Mattfeldt den Schülern an, einen Rundgang durch den Reichstag zu unternehmen, um den einen oder anderen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Das Angebot nahmen die Schüler mit großer Freude an, und so führte der Parlamentarier die interessierten Schüler aus Dörverden durch das beeindruckende Reichstagsgebäude.

Bevor es zum krönenden Abschluss des Besuchs auf die Reichstagskuppel (Foto) ging, kehrte Mattfeldt mit der Gruppe noch im Fraktionssaal der CDU/CSU-Fraktion ein, wo die Schüler dem Abgeordneten noch einige Fragen stellten, die dieser ausführlich beantwortete. Unter anderem erzählte er, wie er seinerzeit zur Politik gekommen sei und was ihn antreibe, sich für seine Heimatregion in Berlin stark zu machen. Auch vom normalen Arbeitsalltag eines Bundestagsabgeordneten berichtete Mattfeldt.