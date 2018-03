Für den Handballnachwuchs der HSG Phoenix ging es ins Rämmi-Dämmi-Kinderland. 87 Kinder zwischen fünf und zehn Jahren reisten gemeinsam mit neun Trainern nach Wildeshausen. Aus den drei Städten Syke, Bassum und Twistringen, die zur HSG Phoenix gehören, fuhren die Gruppen mit Bussen zum großen jährlichen Kinderausflug. In Wildeshausen angekommen, wurde über zwei Stunden getobt, gespielt und geklettert. Die Trainer hatten für Verpflegung gesorgt, sodass sich die Kinder auch ausreichend stärken konnten. Als die Eltern des Handballnachwuchses ihre Kinder abends wieder in Empfang nahmen, dürfte es nicht lange gedauert haben, bis den meisten der Kleinen auch schon die Augen zufielen. So ein Nachmittag voller Spaß, Sport und Spiel ist eben manchmal anstrengender als so manches Training der älteren Mannschaften.