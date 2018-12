Die Konfis hatten die Schöpfungsgeschichte als Thema gewählt und anhand von kleinen Szenen bildhaft umgesetzt. So wurde Johanna in Badekleidung mit einem Eimer Wasser übergossen, als es hieß „es wurde Wasser“, und Femke sprang mit dem Pony „DC“ über ein Hindernis, um die Erschaffung der Landtiere deutlich zu machen. Am Ende der Andacht schien es gar, als setze der Himmel ein Zeichen: Es donnerte und wenige Minuten später stand alles unter Wasser.

Das nutzten die Teilnehmer, um sich zu stärken, bevor es dann bei herrlichem Sonnenschein an die verschiedenen Mitmachstationen ging. Die aktionsreichen Angebote wie Bogenschießen (Schützenverein Altwistedt) und Boule-Spaß (Peter Kuhlmann, Heiner Gremke und Günter Silber) standen wieder hoch im Kurs. Aber auch die Stände mit Bastelangeboten wie das Gestalten von Farbsand-Flaschen (Kindergarten Mäusenest) und das Angebot „Knautschis herstellen“ waren immer voll besetzt. Sehr beliebt war auch die Herstellung von Knete, ein Angebot der Phänomenta Bremerhaven. Nebenbei konnten die Kinder mit verschiedenen Rahmen Seifenblasen steigen lassen. Am Stand des Lunestedter Leseladens (Ute Lübken) haben viele Familien sich mit Lesestoff eingedeckt. Adolf Lilge assistierte den Kindern beim Nistkastenbau und Daniel Kleinikel sorgte mit der Wasserrakete und Riesenseifenblasen für feucht-fröhlichen Spaß. Ein Highlight war natürlich wie immer das Füttern und Streicheln der vielen verschiedenen Tiere im angrenzenden Cux-Art-Tierpark. Am Lagerfeuer klang der Kindertag mit Stockbrotbacken aus, nahm dann aber leider durch ein erneutes Gewitter ein plötzliches Ende. Trotzdem fanden viele Eltern und Kinder lobende Worte für diese vielseitige Veranstaltung, die nur durch viele freiwillige Helfer möglich ist.