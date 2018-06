Zum zweiten Vorsitzenden wurde Hans-Martin Segelken, zum Schriftführer Florian Renken und als Kassenwart Marc-Oliver Bruns wiedergewählt. Komplettiert wird der Vorstand durch die Beisitzer Florian Boehlke, Kerstin Hülsmann, Klaus Krancke und Julian Janssen.

Die neue Vorsitzende Bettina Hornhues dankte Julian Janssen für seine langjährige Arbeit als Vorsitzender und versprach, den Verein im Sinne seines Gründers Lothar Kranz fortzuführen. Als erste Aktivität steht die Organisation des Sommerfestes am 18. August auf dem Programm. Des Weiteren soll die Außendarstellung des Vereins mit Broschüren und im Internetauftritt aktualisiert werden.

Um den Blindengarten zukunftsfest zu machen und dringende Sanierungsmaßnahmen vornehmen zu können, ist es aus Sicht von Bettina Hornhues notwendig, nicht nur weitere Mitglieder zu gewinnen, sondern auch ausreichend Spenden einzuwerben. „Wir wissen, dass wir hier in St. Magnus ein Kleinod am Rande des Knoops Park besitzen, den wir nicht nur mit viel ehrenamtlichem Engagement betreiben können“, sagte Hornhues. Die langfristige Zukunftssicherung des Blindengartens ist ihr Ziel, damit im nächsten Jahr der Blindengarten in St. Magnus sein 30-jähriges Bestehen feiern kann. Für alle Interessierten ist der Blindengarten von März bis Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet – das kostet keinen Eintritt. Jung und Alt, alleine oder in Gruppen, Sehende und Nicht-Sehende können dort in zahlreichen Hochbeeten Hunderte von Pflanzen kennen und erleben lernen.