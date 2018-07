"Das war wirklich sehr schwer für mich": Janet Jackson hat während eines Konzerts über den Tod ihres Vaters gesprochen. (Francois Nel/Getty Images)

„Mein Vater war ein großartiger Mann“: In einer bewegenden Ansprache hat Janet Jackson ihrem vor zwei Wochen an Krebs verstorbenen Vater Joe gedacht. Während eines Festivalauftritts in New Orleans sagte die 52-Jährige, sie habe nicht gewusst, ob sie in dieser schweren Zeit auftreten oder die Show absagen sollte. „Das war wirklich sehr schwer für mich.“ Sie habe aber mit ihren Brüdern gesprochen und sei sich sicher, ihr Vater habe gewollt, dass sie auf der Bühne stehe. „Janet, bitte, bring zu Ende, was du begonnen hast“, hätte er ihr gesagt, wenn er noch leben würde. „Ich werde bei jedem Schritt, den du machst, in deinem Herzen sein.“

Ihr Vater, so Janet Jackson, sei ein starker Mensch gewesen. „Ohne seinen Antrieb, seine Stärke, hätten wir diesen Erfolg nicht.“ Joe Jackson hatte in den 60er-Jahren fünf seiner Söhne als Jackson Five bekannt gemacht, darunter auch den späteren Superstar Michael Jackson. Janet Jackson und ihre Schwester La Toya wurden ebenfalls erfolgreiche Musikerinnen.

"Ohne seinen Antrieb, seine Stärke, hätten wir diesen Erfolg nicht", sagte die Schwester von Michael Jackson. (Francois Nel/Getty Images)

„Wir waren eine schwarze Familie aus Gary, Indiana“, erinnerte sich Janet Jackson bei ihrem Auftritt in New Orleans. „Und wir brachen alle möglichen Rekorde. Das ist die Wahrheit.“ Joe Jackson war wegen seiner schroffen, geschäftstüchtigen Manier immer wieder Gegenstand von Kritik. Seine Tochter Janet hat ihm nun aber offenbar verziehen: „Ich liebe dich so sehr“, sagte sie während des Konzerts und kämpfte dabei sichtlich mit den Tränen.