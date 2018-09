Frank Buschmann moderiert bei RTL unter anderem die Gameshow "The Wall". Bei Facebook, Twitter und Instagram meldete er sich jetzt mit einem sehr persönlichen Anliegen zu Wort. (MG RTL D / Stefan Gregorowius)

Der Name Daniel Küblböck fällt in dem Statement kein einziges Mal. Und doch dürfte klar sein, was Frank Buschmann auch im Sinn hatte, als er drei annähernd wortgleiche Posts veröffentlichte, die parallel bei Facebook, Instagram und Twitter seit Mittwochmorgen für Aufsehen sorgen.

„Heute vor 35 Jahren hat sich mein Papa das Leben genommen“, schreibt der 53 Jahre alte Sportreporter und Unterhaltungsmoderator beim Kurznachrichtendienst Twitter. „Er litt unter Depressionen. Wisst Ihr, was neben dem Verlust und der Trauer das Schlimmste war?! Dass jeder, der keinen blassen Schimmer hatte, wild über Ursachen und Gründe spekuliert hat.“ Bei Facebook führt Buschmann weiter aus: „Ich konnte und wollte Leute nicht verstehen, die keinen blassen Schimmer hatten, aber wichtig und ahnungslos daher gequatscht haben. Das hat niemandem geholfen, ganz im Gegenteil.“

Daniel Küblböck wird seit Sonntagmorgen vermisst. Obwohl es keine verbindlichen Erkenntnisse zu den Gründen seines Verschwindens gibt, wird seit Tagen nach Kräften darüber spekuliert. (Sascha Steinbach/Getty Images)

Auf allen drei Plattformen erfahren Buschmanns Worte überwiegend anerkennenden und mitfühlenden Widerhall. Vor dem Hintergrund des Verschwindens Daniel Küblböcks treffen sie zudem eine wichtige Debatte. Über die mutmaßlichen Gründe, warum der Sänger, Schauspielstudent und ehemalige Castingshow-Teilnehmer am Sonntagmorgen über Bord eines Kreuzfahrtschiffes gegangen ist, wird seit Tagen von Medien und Social-Media-Nutzern nach Kräften spekuliert. Verbindliche Hintergründe zum Verschwinden Küblböcks sind gleichwohl noch keine bekannt. Allerdings sind die Hoffnungen, den 33-Jährigen lebend aufzufinden, auf ein Minimum gesunken. Die kanadische Küstenwache hat die Suche aufgrund der verschwindend kleinen Überlebenschancen inzwischen abgebrochen.