Auch im Alter noch fit wie ein Turnschuh: Die Männerturngruppe (TSV Holtum)

Wenige Monate nach der Gründung des Turn- und Sportvereins Holtum Geest kam zu der Turn- eine Tischtennissparte hinzu, gegründet unter anderem mit Erich Willenbrock, dem aktuellen Vorsitzenden des Gesamtvereins. „Damals war ich erst 19 Jahre alt, gespielt haben wir auf einem Gaststättensaal.“ Aktuell nutzen die Tischtennisspieler an zwei Abenden die Woche die Sporthalle in Kirchlinteln, da der Verein über keine eigene Halle verfügt.

Badenixen: Die Schwimmgruppe hält sich regelmäßig im Wasser fit. (TSV Holtum)

Erstmals in Kontakt gekommen mit dem TSV Holtum Geest, der insgesamt gut 320 Mitglieder zählt (rund 250 im Bereich Turnen und gut 70 im Bereich Tischtennis) ist Ilse Fluß in den 1980er-Jahren: „Ich habe mit meinen Kindern am Kinderturnen teilgenommen“, sagt die 67-Jährige, die, als die Kinder größer waren, den Verein zunächst verließ, um dann im Jahr 2001 wieder einzutreten und selbst aktiv an verschiedenen Kursen teilzunehmen (Rückenfit, Line Dance, Schwimmen). „Außerdem habe ich im Jahr 2015 die Spartenleitung im Bereich Turnen übernommen.“ Ihr mache es Spaß, an etwas mitzuarbeiten, das schon so lange Bestand habe und das für das soziale Miteinander im Dorf eine wichtige Rolle spiele: „Vereine stärken den sozialen Zusammenhalt, das sollte erhalten und, wenn möglich, noch weiter ausgebaut werden.“

Insbesondere für ältere Menschen sei es wichtig, Angebote vor Ort zu finden, und keine langen Fahrtwege in Kauf nehmen zu müssen. Die Gruppe „Ganzkörpertraining 70 plus“, für die Anne Meier (Telefon 0 42 30 / 568) Ansprechpartnerin ist, sei da genau das Richtige. Schwerpunkte der Treffen, die immer dienstags von 10.45 bis 11.45 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Holtum stattfinden, werden unter anderem auf Übungen gelegt, die die Koordinationsfähigkeit fördern, die Gelenke fit halten und die Mobilität verbessern. „Es wird ein speziell ausgerichtetes Bewegungsprogramm, zum Teil im Sitzen, angeboten, das gesundheitsfördernde Wirkungen anstrebt, um die Funktionsfähigkeit von Körper und Geist bis ins hohe Alter zu erhalten.“ Neue Gesichter seien bei dieser zur Zeit zehn Teilnehmer umfassenden Gruppe, wie bei allen anderen Angeboten ebenfalls, herzlich willkommen.

Für Jung und Alt – „für alle, die mit Problemen in diesem Bereich zu kämpfen haben oder aber Problemen vorbeugen wollen“ – sei der Kursus „Rückenfit, Bewegen statt Schonen“ ideal. Er diene dazu, die Rückengesundheit zu fördern und eine Chronifizierung von Rückenbeschwerden zu verhindern. Erarbeitet werde dabei ein Übungsprogramm, zum Beispiel für die Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule, das jeder Teilnehmer auch zu Hause praktizieren könne. „Lebensqualität und Wohlbefinden können verbessert werden.“ Ansprechpartner ist auch hier Anne Meier.

Ums Wohlfühlen und ums spielerische Lernen, sowohl auf sozialer als auch auf kognitiver Ebene, gehe es bei den Angeboten für die ganz Kleinen. Angefangen bei der Krabbelgruppe (donnerstags von 8.45 bis 9.45 Uhr), die „mit viel Freude, Lachen und Ritualen“ für begeisterte Gesichter sorge. Gleichgewichts- und Motorik-Schulung spielt dabei eine ebenso große Rolle wie die Förderung des sozialen Miteinanders.

Abgestimmt auf das jeweilige Alter der kleine Turner gebe es weitere Gruppen im Kinder- und Jugendbereich, angefangen bei der Eltern-Kind-Gruppe, über das Kinderturnen für Vier- bis Fünfjährige bis hin zum Turnangebot für Sechs- bis Siebenjährige. Für die Sechs- bis Zehnjährigen des Vereins gebe es einen weiteren wöchentlichen Kurs, und zwar „Kids of Drum“. Dahinter verbirgt sich eine Art spielerisches Fitnesstraining, bei dem sich die Kinder so richtig austoben, zugleich aber auch verschiedene Bewegungsformen im Rhythmus erlernen können. Es fördert nach Ansicht des Vereins die Konzentration, Merkfähigkeit, Körperkoordination und Kreativität und hilft, Stress und Aggressionen abzubauen.

Um Stressabbau, das Abschalten vom Alltag und einfach um Spaß an Bewegung geht es dagegen beim Line Dance, dem sich eine Gruppe widmet, die zur Zeit ausschließlich aus Frauen besteht (16 Mitglieder), bei der aber auch durchaus Männer mitmachen können. Getanzt wird dort übrigens in der Reihe, also ohne Partner. Da Erlerntes immer wieder aufgefrischt wird, können die Teilnehmer also jederzeit und ohne spezielle Vorkenntnisse einsteigen.

Die Fortgeschrittenengruppe trifft sich donnerstags ab 18.30 Uhr unter der Leitung von Ralf Behrens im Holtumer Dorfgemeinschaftshaus. Verstärkung bekommen kann diese Gruppe gegebenenfalls von einer Anfängergruppe: „Die große Resonanz, auch von Frauen und Männern aus umliegenden Ortschaften, hat dazu geführt, Schnupperabende zu veranstalten, um eventuell eine weitere Gruppe ins Leben zu rufen.“ Der letzte von diesen drei Abenden findet dann am 8. November ab 18 Uhr statt (Dorfgemeinschaftshaus Holtum, Hinterm Brink 2). Mitmachen kann jeder, der Mitglied der Turnsparte des TSV ist oder werden will. „Dann können auch alle anderen Sportangebote genutzt werden, darunter auch Wassergymnastik, die im Verwell stattfindet, Pilates, Walking oder Männerturnen.“

Der Holtumer Verein würde gerne weitere Kurse anbieten, wie Bauch-Beine-Po, Zumba oder Yoga, doch es fehlt eben an den entsprechenden Übungsleitern: „Wer also über die notwendige Übungsleiterlizenz verfügt und sich vorstellen kann, einen der Kurse zu leiten, kann sich gerne bei uns melden.“ Dasselbe gelte für die Frauenturngruppe, die seit Kurzem keinen Übungsleiter mehr habe.

Über Mangel an Übungsleitern kann sich die Tischtennissparte hingegen nicht beklagen, ebenso wenig über zu wenig Interessierte: „Seit wir mit Ralf Puvogel wieder einen Jugendtrainer haben, der sich zudem darum kümmert, dass Neue hinzukommen, sind wir sehr gut aufgestellt“, meint Willenbrock. Aktuell gebe es neben jeweils einer Schüler- und einer Jugendmannschaft, die beide in der Kreisliga Verden zu finden seien, vier sehr erfolgreiche Damenmannschaften, die erste davon spiele sogar in der Landesliga, gefolgt von der zweiten Mannschaft in der Bezirksoberliga. „Auch unsere drei Herrenmannschaften können sich sehen lassen, die erste spielt zum Beispiel in der Bezirksklasse.“ Ihre Spieler kämen längst nicht nur aus Holtum, sondern auch aus dem Umland, einige wechselten sogar aus anderen Vereinen zu ihnen: „Dass bei uns im TSV ein Klima herrscht, bei dem sich jeder wohlfühlt, ist schnell festzustellen.“ Der Zusammenhalt sei so gut, betont Ilse Fluß, dass man sogar alle zwei Jahre gemeinsam in Urlaub fahre. Ziel sei die Insel Baltrum.

Informationen über den TSV Holtum gibt es im Internet unter www.sportverein-holtum-geest.de (Turnsparte) sowie unter www.tsv-holtum-geest.de (Tischtennissparte). Per E-Mail sind Ilse Fluß und Erich Willenbrock über tsv-holtum-geest-ew@gmx.de beziehungsweise über info@sportverein-holtum-geest.de erreichbar.