September einen monatlichen Kursus unter dem Titel „Rucksack, Fitness und Natur, das ist Gesundheit pur“ an.

Das abwechslungsreiche Bewegungsprogramm findet im Freien, zum Beispiel am Weyerberg oder auf den Hammewiesen bei Neu-Helgoland, statt. Die dreieinhalb bis maximal fünf Kilometer langen Wanderstrecken – gerne auch mit Walking Stöcken – werden mit Gymnastikübungen, Spielen, Massagen und Übungen mit kleinen Handgeräten ergänzt. Mit dem Walkingprogramm wird ein schonendes Herz- und Kreislauftraining absolviert. In froher und ungezwungener Runde werden die 90 Minuten in der schönen Natur in und um Worpswede eine Wohltat für Körper, Geist und Seele sein. Zielgruppe sind Männer und Frauen ab 45 Jahre, Mitglieder und Nichtmitglieder.

Der kostenlose Kursus findet an den acht Sonntagen 23.9., 28.10. und 25.11. 2018 sowie am 27.1., 24.2., 31.3., 28.4. und 26.5. 2019 jeweils von 11 bis 12.30 Uhr statt. Bei Regen und Glätte wird nicht gestartet. Mitzubringen sind ein Rucksack und eine kleine Flasche Wasser. Anmeldungen nimmt bis zum 10. September die Kursleiterin Helga Wottrich unter der Telefonnummer 0 47 94 / 9 51 11 oder der E-Mail-Adresse helga-wottrich@t-online.de entgegen.