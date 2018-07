Dieses Gruppenangebot findet jeden Mittwoch von 16 bis 17.45 Uhr in Weyhe-Erichshof statt und wird von zwei speziell geschulten ehrenamtlichen Anleiterinnen im Vorfeld inhaltlich vorbereitet und durchgeführt.

Ziele der Bewegungsgruppe sind der Erhalt und die Stärkung der Beweglichkeit von Grob- und Feinmotorik, aber auch von Kraft, Ausdauer und Belastbarkeit. Die Durchblutung und die Atmung der Teilnehmer werden durch die spielerischen Übungen in der Gruppe intensiviert. Das Training des Gleichgewichts bedeutet gleichzeitig einen Schutz vor möglichen Stürzen im Alltag. Die Freude an der Bewegung, am Spiel und das gemeinsame Lachen und Erleben stehen hierbei immer an erster Stelle.

Der erste Schnupper-Besuch ist kostenfrei. Bei regelmäßiger Gruppenteilnahme können Senioren mit einem Pflegegrad die Kosten von der Pflegekasse erstattet bekommen. Für weitere Informationen und Anmeldungen steht das Vereins-Büro von Pro Dem unter Telefon 04 21 / 898 33 44 zur Verfügung.