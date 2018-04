Das Plakat mit der Aufschrift: „Unerhört, diese Obdachlosen“. Diese Stammtischparole ist Bestandteil einer bundesweiten Kampagne der Diakonie. „Sie soll zum Nachdenken und zu Diskussionen anregen, vor allem aber zum Zuhören“, sagt Marlis Winkler, Geschäftsführerin der Diakonie in Syke. Denn wer an den provokanten Thesen vorbei schaut, sieht ein zweites Schlagwort: #Zuhören. „Beim Zuhören gibt es einen großen Mangel in unserer Gesellschaft“, sagt Winkler. Die Idee der Kampagne sei, für eine offene Gesellschaft zu werben, denn momentan, mehr denn je, fühlten sich viele Menschen „nicht gehört“. Die Skandalisierungswut werde mit den Plakaten bewusst aufs Korn genommen. „Wir wollen die sozialen Themen wieder in die Wohnzimmer bringen“, sagt Sarah Wieneke, Assistentin der Geschäftsführung bei der Diakonie.