Facebook muss den Eltern eines verstorbenen Mädchens Zugriff auf dessen Facebook-Konto gewähren. (Creative Commons Zero (CC0))

Die Richter des Bundesgerichtshofs (BGH) entschieden in letzter Instanz, dass Facebook den Eltern eines verstorbenen Mädchens Zugriff auf dessen Facebook-Konto gewähren muss. Es bestehe kein Grund, die digitalen Inhalte anders zu behandeln als etwa Briefe oder Tagebücher, so die Richter in ihrer Begründung.

Der Richterspruch steht am Ende eines langen, harten Kampfes. Fünfeinhalb Jahre lang war das Nutzerkonto gesperrt. Facebook weigerte sich beharrlich, den Eltern und damit Erben des Mädchens Zugriff auf dessen Account zu geben. Zwar verfügten sie über die Zugangsdaten, Facebook versetzte das Profil allerdings in den „Gedenkzustand“, sodass die Inhalte nicht einsehbar waren. Die Eltern hatten sich von den gespeicherten Daten stets mehr Informationen über die Todesumstände ihrer Tochter erhofft und klagten daher. Das Mädchen war 2015 von einer Berliner U-Bahn erfasst worden und starb.

Der BGH hob mit der Verkündung auch ein älteres Urteil des Berliner Kammergerichts auf, welches die Sperre des Kontos mit Verweis auf das Fernmeldegeheimnis zunächst bestätigt hatte. Der Gedenkzustand wurde laut den Verantwortlichen des sozialen Netzwerks von einer dritten Person in Auftrag gegeben. Facebook weigerte sich aus Datenschutzgründen stets, den Namen des Nutzers zu nennen. Nach jahrelangem Streit durch alle Instanzen entschieden die Richter des BGH nun im Sinne der Eltern. Facebooks Argument, die Daten der Freunde des Mädchens seien ebenso schützenswert, ließen die Richter auch nicht gelten. Die Absender von Nachrichten können zwar erwarten, dass ihre Inhalte an ein Nutzerkonto übermittelt werden, nicht aber an eine bestimmte Person.