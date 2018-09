Südkorea

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Biathletin Dahlmeier gewinnt in der Verfolgung zweite Goldmedaille

Biathletin Laura Dahlmeier hat bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang ihre zweite Goldmedaille gewonnen. Die 24-Jährige setzte sich zwei Tage nach ihrem Sieg im Sprint auch am Montag in der Verfolgung durch.