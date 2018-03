Beims setzt sich unter anderem für eine bessere Kooperation zwischen Landwirten und Imkern ein.

Bevor der Experte vom Institut für Bienenkunde in Celle mit seinem Vortrag startete, blickte die Kreisverbandsvorsitzende Anne-Katrin Bullwinkel auf das zurückliegende Vereinsjahr zurück. Insbesondere der 60. Kreislandfrauentag in der Stadthalle sei den Landfrauen in bester Erinnerung. „Über 300 Frauen und Ehrengäste hatten den runden Geburtstag toll gefeiert. Die Resonanz war hervorragend“, freute sich Bullwinkel über den gelungenen Abend. Auch die Reise nach Vietnam sei ein besonderes Erlebnis gewesen. „Darüber hinaus haben wir uns über die vielen Gäste bei der Publica gefreut“, erklärte die Vorsitzende.

Bei der Versammlung standen einige Vorstandsmitglieder nicht wieder zur Wahl. Zur neuen zweiten stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins wurde Hanna Grube gewählt. Annette Stelljes gab das Amt ab. Auch für Beisitzerin Birgit Nowak musste eine Nachfolgerin gefunden werden. Helga Wattenberg wurde hier einstimmig gewählt. Schriftführerin Käte Baumann gab ihr Amt am Mittwoch ab. Eine Nachfolgerin wurde nicht gefunden. Ingrid Behrens wird dieses Amt für ein Jahr kommissarisch ausfüllen. Behrens wurde darüber hinaus als stellvertretende Vorsitzende wiedergewählt.

Hannes Beims ist Experte für Infektionskrankheiten beim Institut für Bienenkunde in Celle. Er brachte den Landfrauen ganz detailliert das Leben in einem Bienenvolk näher. Der Experte bezeichnete die Biene zudem als wichtigstes Nutztier gleich hinter Rinder und Schweinen. Ohne Bienen gäbe es keine Erträge an Obstbäumen oder im Raps. Als praktisches Beispiel berichtete der Referent über den Rapsertrag im Landkreis Wolfenbüttel, der für ein Forschungsprojekt genauer unter die Lupe genommen wurde. 6000 Hektar Raps wuchsen im Untersuchungszeitraum im Landkreis Wolfenbüttel. Mit vier bis fünf Tonnen geerntetem Raps pro Hektar entspräche das etwa 10, 9 Millionen Euro Gesamtertrag. „Wenn Bienen nun optimal die Rapsblüten bestäubt hätten, hätte es einen Mehrertrag von einer Tonne Raps pro Hektar gegeben. Das hätte den Landwirten 2,3 Millionen Euro mehr in die Kasse gebracht“, erläuterte Beims. Doch Bienenvölker gäbe es immer weniger, bedauerte Beims. „Der Imkernachwuchs fehlt und Varroa-Milben, amerikanische Faulbrut oder Viren bereiten den Bienenvölkern zunehmend Probleme. Auch die schwindende Biodiversität an Ackerrändern und in Gärten sorgt dafür, dass die Bienen hier schlechter Nahrung finden“, erklärte der Referent. Den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf den Äckern und in Gärten gab Beims nur bedingt Schuld am Bienenschwund. „Proben belegen, dass Bienen nur sehr, sehr selten an zu hoher Pflanzenschutzmittelaufnahme sterben“, so Beims.

Landwirte könnten aber dennoch mehr für die Bienen tun. Neben der Schaffung von Blühstreifen und Kräutern an Ackerrändern könnten die Landwirte noch besser mit den Imkern kooperieren. „Inzwischen gibt es eine Bestäubungs- und Trachtbörse im Internet. Hier kann jeder Landwirt beispielsweise online mitteilen, wann und wo sein Feld mit Klee in voller Blüte steht. Imker könnten dann ihre Bienen am Feldrand platzieren“, erläuterte der Experte. Imker könnten zudem den Landwirten gute Tipps geben, wie Saatmischungen für Blühstreifen optimal zusammengesetzt sind, damit die Bienen hier optimal Futter finden.