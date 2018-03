Veränderungen gab es im Bereich der Schießsportabteilung. Jens Borm, der als stellvertretender Schießwart erfolgreiche Arbeit geleistet hat, steht zukünftig für diese Aufgabe nicht mehr zur Verfügung. Die Versammlung wählte Markus Mintert einstimmig in das Team von Schießmeister Axel Zimmermann zu dessen Stellvertreter. Die Damenabteilung wird zukünftig von Regina Hinners geleitet, die von Nadine Köster unterstützt wird. Durch das Ausscheiden von Herwig Hinners war für den Aufgabenbereich des Platzwartes die Neubesetzung dieses Postens erforderlich geworden, diesen Part übernimmt zukünftig Maik Köster. Da Karl-Heinz Höhmann aus gesundheitlichen Gründen die Aufgaben des Seniorenwartes nicht mehr wahrnehmen kann, werden die Interessen der Seniorenabteilung zukünftig von Gerda Jäckel und Günter Leinweber wahrgenommen. Als Ersatz für Bianca Boss, die bislang mit der Prüfung der Vereinskasse betraut war und nunmehr turnusmäßig ausscheidet, wurde Markus Mintert einstimmig zum Kassenprüfer gewählt.

Rückblickend auf das vergangene Jahr zeigte sich Vereinschef Jürgen Früchtenicht hinsichtlich der Vereinsaktivitäten sowie der Beteiligung zufrieden. Auch die Besucherzahlen anlässlich des Schützenfestes waren nicht zu bemängeln. Für 60 Jahre Vereinstreue zum Schützenverein Bierden konnte Früchtenicht Vereinswirt und Gründungsmitglied Hermann Meyer auszeichnen. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Sigmund Kamrath und für je 15 Jahre Vereinstreue Christine Borm und Claus Meyer geehrt.

Schießsportleiter Axel Zimmermann konnte in seinem Bericht hinsichtlich des vergangenen Sportjahres überwiegend positive Ergebnisse verkünden. Bei den Rundenwettkämpfen 2017 mit dem Kleinkalibergewehr konnte Günther Leinweber den ersten Platz in der Disziplin sportliche Auflage in der Gruppe D für sich verbuchen. In der Disziplin KK Standard sicherte sich Axel Zimmermann den zweiten Platz. Des Weiteren belegte die KK liegend Mannschaft den ersten Platz. Mit der Sportpistole war Günter Leinweber erfolgreich und konnte einen zweiten Platz erringen. Bei den Rundenwettkämpfen 2017-2018 belegte Dominik Potulski mit dem Luftgewehr Freihand einen sehr guten dritten Platz und Günter Leinweber belegte mit der Luftpistole den zweiten Platz.

Auch bei der Kreismeisterschaft 2017 waren die Bierdener Schützen recht erfolgreich. So erreichten Andreas Heywinkel den ersten Platz sowie Axel Zimmermann den dritten Platz in der Disziplin Zimmerstutzen Freihand Altersklasse. Axel Zimmermann belegte darüber hinaus mit der Luftpistole in der Altersklasse den ersten Platz. In der Kategorie 100 Schuss mit der Luftpistole konnte sich Günter Leinweber den dritten Platz sichern. Bei den Herren belegte Timo Stelter mit dem Luftgewehr/Freihand einen guten zweiten Platz und Axel Zimmermann in der Altersklasse den dritten Platz.

Im Wettkampf um den Schülerpokal konnten sich Marvin Wohlers, Dennis Boss und Dominik Potulski mit der Mannschaft den zweiten Platz sichern. Der Jugendleiterpokal ging in der Mannschaftswertung mit dem ersten Platz an Marvin Wohlers, Dennis Boss und Axel Zimmermann. In der Schülerklasse konnte Marvin Wohlers den ersten Platz für sich verbuchen. Die Adlerkönigswürde 2017 konnte der amtierende Schützenkönig Markus Mintert für sich verbuchen. Schützenchef Jürgen Früchtenicht und Schießmeister Axel Zimmermann proklamierten ihn mit der neuen, von Jürgen Früchtenicht gestifteten Adler-Königskette. Für das Frühjahr sind ein internes Doppelkopfturnier sowie eine Wochenendfahrt nach Ahlerstedt vorgesehen. Das Schützenfest wird am 16. Juni gefeiert.