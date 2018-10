Durch viele Schützenvereine des Landkreises Verden und somit auch den Kreisschützenverband Achim ging im Sommer 2018 die „Cold-Beer-Challenge“. Der Schützenverein Achim wurde durch den Schützenverein Langwedeler Moor nominiert. Das bedeutet,wenn innerhalb der nächsten sieben Tage nach Bekanntgabe der Wette,diese nicht eingelöst werde, die Gegner an den Nominierer 100 Liter Bier zu zahlen hat. Es musste etwas mit Wasser und Bier dargestellt werden. Gesagt, getan. Am 20. Juli haben die Achimer ihre Herausforderung eingelöst und mussten also kein Bier bezahlen. Da die Achimer ebenfalls zwei Vereine benennen wollten, haben sie sich die Nachbarvereine Uesen und Embsen entschieden.

Vielleicht aus Termingründen oder aber auch durch Unwissenheit haben die beiden Vereine es verpasst, die Wette einzulösen. Es wurde ein Termin gefunden und die „Cold-Beer-Challenge“ wurde mit einem Grillabend im Achimer Schützengarten von Embsen und Uesen eingelöst. Es wurde bis spät gefeiert. Fazit der drei Vereine ist, dass sie dieses auch ohne Grund widerholen wollen, denn alle waren der gleichen Meinung, dass es ein gelungener Abend war.