Um 16 Uhr können die kleinen Besucher mit Dr. Brumm auf eine Wanderung gehen. Mit seinen Freunden Pottwal und Dachs marschiert er los. „Die Rucksäcke wiegen so viel, als hättest du Steine eingepackt“, jammert Dachs. „Eine vernünftige Ausrüstung ist das A und Oho“, sagt Dr. Brumm. Als erfahrener Wanderführer hat er nämlich an alles gedacht. Oder etwa nicht? In der zweiten Geschichte geht es um Käpt’n Sharky bei den Wikingern. Die Taschen voller Gold, bemerken Käpt’n Sharky und seine Mannschaft zunächst gar nicht, dass sie sich einer imposanten Fjordlandschaft nähern. Prächtige Kampfschiffe liegen am Ufer, und an Land treffen sie auf kräftige, bärtige Kerle: echte Wikinger! Die Piraten werden herzlich aufgenommen, doch schnell kommt es zu einer gefährlichen Situation: Olof, der größte Feind der Wikinger, bereitet einen Angriff auf das Dorf vor. Für Käpt’n Sharky ist klar: Sie müssen ihren neuen Freunden helfen. Mit List und Geschicklichkeit gelingt es ihnen, den Angreifer in die Flucht zu schlagen. Doch die Gefahr ist noch nicht vorbei. Plötzlich wird das Dorf von einem Rudel Wölfe bedroht. Aber wie immer bei den Bilderbuchkino-Geschichten geht alles am Ende gut aus, auch wenn es noch so spannend und gefährlich zugeht.