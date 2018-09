Egal, wie es früher war, eines ist sicher: Früher war es anders! Doch wie sah es damals aus im Landkreis, was war los und was genau ist „früher“? Um diese und andere Fragen zu beantworten, steht das Motto des letzten OHZ LIVE Fotowettbewerbs dieses Jahres unter dem Motto „Wie’s früher war“. Ob Persönliches, Rückblicke auf die Region oder die ganz eigene Interpretation von gestern und heute: Alles ist erlaubt.

Wer teilnehmen möchte, hat noch bis zum Dienstag, 4. September, die Gelegenheit, Bilder einzusenden – per E-Mail oder auf dem Postweg. Per Online-Voting stimmen die Leser anschließend ab und ermitteln dadurch das beste Bild. Zu gewinnen gibt es dieses Mal zwei Karten für Bernd Stelter und sein Kabuff Orchester. Das Konzert in der Stadthalle darf der Erstplatzierte am 24. November mit einer Begleitung besuchen. Der zweite Platz wird mit einem Gutschein für zwei Personen für die plattdeutsche Theatergruppe „de Worphüser“ bedacht. Für den dritten Rang liegt ein Gutschein im Wert von 25 Euro der Firma Kolster bereit.

Die Gewinner werden am 21. September in der aktuellen OHZ LIVE-Ausgabe bekannt gegeben. Ihr Bild können Sie mit Namen, Wohnort, Kontaktdaten und einer Beschreibung versehen bis zum 4. September, 18 Uhr, an die E-Mail-Adresse redaktion@osterholzer-kreisblatt.de senden. Die Postanschrift lautet OSTERHOLZER KREISBLATT, OHZ LIVE, Bördestraße 9, 27711 Osterholz-Scharmbeck. Pro Teilnehmer darf ein Bild eingesandt werden. Mit der Teilnahme stimmen Sie der Veröffentlichung des Fotos in den multimedialen Erzeugnissen unseres Hauses zu.