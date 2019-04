Sängerin Billie Eilish bricht mit ihrem Langspiel-Debüt "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" einen Streaming-Rekord. (Kenneth Cappello)

Sie ist erst 17 Jahre alt und blickt bereits auf musikalische Erfolge zurück, von denen andere Musiker nur träumen können: Billie Eilish landete bereits mit 14 Jahren mit „Ocean Eyes“ ihren ersten großen Hit. Nun hat die US-Senkrechtstarterin ihr erstes Studioalbum veröffentlicht - und innerhalb von sieben Tagen bereits einen Rekord gebrochen.

Die 14 Songs, die auf „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ enthalten sind, wurden hierzulande bereits 14 Millionen Mal gestreamt. Damit ist es das meistgestreamte Album einer Künstlerin in der Startwoche und löst nach nur eineinhalb Monaten Ariana Grande auf dem Thron ab. Das fand die GfK Entertainment in einer Sonderauswertung heraus.

Nebenbei hat Billie Eilish aktuell neun Tracks in den Offiziellen Deutschen Charts platziert - so viele wie niemand sonst. Wer sich von Billie Eilish live überzeugen möchte, kann das ab Mitte August tun, wenn die Sängerin auf diversen Festivals in Europa auftritt, darunter das MS Dockville in Hamburg (16. und 17. August) und das Lollapalooza (7. September) in Berlin.