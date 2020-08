Mit einem kurzen Post hat sich Florian Silbereisen in die XXL-Sommerpause verabschiedet. (2019 Getty Images/Christian Augustin)

Es sind nur wenige Zeilen, mit denen Florian Silbereisen derzeit seine Fans in Ekstase versetzt: Am vergangenen Montag postete der Schlagersänger ein Selfie von sich, auf welchem er entspannt auf einer Bierbank liegt. Dazu schreibt der 39-Jährige: „Wir verabschieden uns in eine kleine Sommerpause und bedanken uns bei jedem Einzelnen von Euch, dass wir in diesen besonderen Zeiten unter diesen besonderen Umständen den Schlager trotzdem gemeinsam feiern konnten. Passt auf Euch auf!“ Ergänzt wird der Post durch einen Hinweis auf die kommende Show: „Am 16. Oktober geht es dann weiter mit der nächsten Show: DIE SCHLAGERCHANCE IN LEIPZIG“ Am Ende unterschreibt der Sänger: „Bis bald - Euer Florian!“

Binnen eines Tages ist der an sich simple Post mit dem Hinweis auf eine XXL-Sommerpause zum viralen Hit avanciert: Auf der Facebook-Seite des Sängers wurde das Bild samt Text inzwischen 15.888-mal geliked, über 1.500-mal kommentiert und 302-mal geteilt. Der Tenor fällt dabei durchweg positiv aus: „Wünsche dir gute Erholung. Danke für die tollen Shows, freue mich schon auf die nächste Sendung, bleibe Gesund. Was du in die Hand nimmst wird zu Gold. Foto gefällt mir sehr gut“, schreibt eine Userin. Eine andere inspiriert das Silbereisen-Bild gar zu einer eigenen Fotocollage: Unter dem Titel „Beach Babe“ stellt sie das Foto vor den Hintergrund eines Strands.

„Ich bin dir so dankbar für so viel“

Auch die Tatsache, dass Silbereisens Schlagershows von dem derzeitigen Corona-Alltag ablenken, wird gelobt: „Vielen Lieben Dank für Deine Tollen Shows der letzten Wochen“, schreibt ein User und fährt fort: „Die waren alle super toll und sehr schön gewesen! Man kam für ein paar Stunden auf andere Gedanken!“ Eine andere Userin pflichtet ebenfalls bei: „Danke lieber Florian für die Tollen Shows, die uns aus dieser schweren Zeit zur Ablenkung verhelfen.“

Neben Facebook hat Silbereisen dasselbe Foto samt Text auch auf seinem Instagram-Account veröffentlicht. Hier fallen die Reaktionen ähnlich euphorisch aus: 18.000 Likes und 914 Kommentare hat der Sänger bislang erhalten. Darunter finden sich viele überschwängliche Komplimente: „Flo du bist so schön! Von Herzen über den Charakter bis zum Aussehen“, schreibt etwa ein User, ehe er gefolgt von einem Herz-Emoji ergänzt: „Ich bin dir so dankbar für so viel und freue mich auf den 16. Oktober!“ Des Weiteren wünsche die Fans auch hier eine schöne Erholung und anhaltende Gesundheit.