Noch vor rund einem Jahr war an gleicher Stelle von einem nie da gewesenen Einsatzaufkommen gesprochen worden. Dass der Sommer 2018 dies noch um Längen steigern würde, hätte damals wohl keiner für möglich gehalten.

„Mit 33 Einsätzen wurden wir in verschiedensten Lagen auf die Probe gestellt“, erläuterte Rahlmann in seinem Jahresbericht. „Von der Tierrettung über teils sehr große Flächenbrände bis zu einem tödlichen Verkehrsunfall und einem Wohnungsbrand in der Nachbargemeinde Schwarme, bei dem ein Bewohner nur noch tot geborgen werden konnte, wurde ein breites Spektrum von uns abverlangt.“ Besonders der lange, trockene Sommer war auch in Martfeld zu spüren.

Dass die Feuerwehr mehr als das Einsatzwesen ist, wurde im weiteren Verlauf der Versammlung deutlich. Eine Vielzahl an sehr gut besuchten Gemeinschaftsveranstaltungen spiegelte die gute Kameradschaft in Martfeld wider. Das abschließende Lob vom Ortsbrandmeister fiel dementsprechend positiv aus: „Bei bis zu drei Einsätzen pro Tag, auch mittags mit mehr als 15 Kameradinnen und Kameraden auszurücken, zwischendurch die Ferienkiste durchzuführen und das alles ehrenamtlich, zeigt deutlich, was für eine tolle Truppe ihr seid.“

Diesem Lob schloss sich auch Ralf Gräpel an, der für die Zugführer sprach: „Abwechslungsreiche, gut besuchte und ebenso gut vorbereitete Dienste brachten eine Menge Spaß.“ Neben den Zugführern berichteten unter anderem auch Torsten Bomhoff über die vielen Lehrgänge, die durch die Aktiven besucht wurden, Mario Kiebler über neu angeschaffte Gerätschaften, Torsten Kuba über den Kassenstand, Dieter Meyer von den Aktivitäten der Alterskameraden und Kai Böer über den Personalbestand der Atemschutzgeräteträger.

Letzterer bekam im Rahmen der Ehrungen und Beförderungen auch noch besondere Aufmerksamkeit. „Nach zehn Jahren Mitarbeit im Ortskommando müssen wir dich heute auf eigenen Wunsch verabschieden“, bedankte sich Rahlmann bei dem langjährigen Atemschutzgerätewart. Als Nachfolger wurden Stephan Kniep als Atemschutzgerätewart und Michael Stender als Stellvertreter in das Kommando gewählt. Ergänzend übernimmt Jan Hogrefe zukünftig den Posten eines stellvertretenden Zugführers. Die Wahl des Kassenprüfers fiel auf Florian Meyer.

Sechs Beförderungen und drei Ehrungen standen an. Julian Rahlmann und Christian Wolters wurden zu Oberfeuerwehrmännern, Silke Thiele zur Hauptfeuerwehrfrau, Niko Böer und Mario Kiebler zu Löschmeistern sowie Ralf Gräpel zum Hauptlöschmeister befördert. Swen Stiller wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft, Gerd Engelmann für 40 Jahre Mitgliedschaft und Benjamin Bergmann für die beste Dienstbeteiligung geehrt.

Von einem besonderen Engagement sprach Jannis Hördt in dem Jahresbericht der Jugendfeuerwehr Schwarme und Umgebung: „Einen Fahrdienst zu den regelmäßigen Veranstaltungen aus Martfeld nach Schwarme – das ist wohl einmalig bei allen Vereinen.“ Des Weiteren berichtete Hördt von über 350 Arbeitsstunden, welche die Kinder, Jugendlichen und Betreuer geleistet haben. „Der Spaß kam dabei aber nie zu kurz“, resümierte der Leiter der Jugendfeuerwehr abschließend und wies darauf hin, dass neue Mitglieder für die Nachwuchsabteilung immer gerne gesehen sind.

Vonseiten der Politik wurde ein Dank für die Arbeit der Ehrenamtlichen ausgesprochen. Symbolisch überreichte der stellvertretende Samtgemeindebürgermeister Torsten Tobeck ein Mini-Feuerwehrauto. „Die Samtgemeinde investiert jedes Jahr gerne eine große Summe in die Feuerwehren“, berichtet Tobeck passend zu dem Auto, denn 2019 stehe auch in Martfeld der erste Teil für die Ersatzbeschaffung des mittlerweile 24 Jahre alten Löschgruppenfahrzeugs an.

Verlassen kann sich die Ortsfeuerwehr Martfeld auf die Samtgemeinde – dass wurde wieder deutlich. Doch verlassen kann sich die Feuerwehr auch auf Ihren Förderverein. Die vorab durchgeführte Jahreshauptversammlung bestätige eindrucksvoll den Nutzen und ermöglichte zwei größere Anschaffungen. „In diesem Jahr planen wir die Anschaffung von digitalen Meldeempfängern über die Beschaffungsmenge von Landkreis und der Gemeinde hinaus auszuweiten“, blickt Rahlmann, der auch erster Vorsitzender des Fördervereins ist, in dieses Jahr voraus.