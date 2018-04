In ihrem Rant schimpfte Sophia Thomalla gegen den Musikindustrieverband. (Sascha Steinbach/Getty Images)

Nach dem angekündigten Aus des Echos trauert so mancher Star dem größten deutschen Musikpreis bereits hinterher. Allen voran Sophia Thomalla, die den Verantwortlichen des Musikindustrieverbandes in einem ironischen Instagram-Post unmissverständlich die Meinung geigte: „Ja genau lieber BVMI, lasst uns unseren einzigen Publikumspreis, den wir haben, in einen Award verwandeln, der genauso funktioniert wie die meisten Filmfestivals. Jury entscheidet, welcher Film der Beste ist. Nämlich der, den noch keine Sau gesehen hat“, beschwerte sich die Schauspielerin.

„Damit Bands wie Rammstein, die weltweit Millionen Platten verkaufen, und Sängerinnen wie Helene Fischer nie wieder einen Preis kriegen, weil der eine sich vom rollenden 'R' gestört fühlt und die andere Schlagermusik nicht mag“, giftete die 28-Jährige bissig weiter - und das wohl nicht ganz zufällig: Vier Jahre lang waren Thomalla und Rammstein-Sänger Till Lindemann ein Paar. Insgesamt räumte die Band des 55-Jährigen zehn Echo-Auszeichnungen ab, die im Wesentlichen nach den Plattenverkaufszahlen vergeben wurden.

Model, Schauspielerin und Moderatorin Sophia Thomalla beschwerte sich auf Instagram über die Abschaffung des Echos. (Christian Augustin/Getty Images)

Dass diese Praxis nun Geschichte ist, findet Sophia Thomalla sichtlich schlecht: „Das ist natürlich viel besser, als sich einfach Gedanken darüber zu machen, wen man bei sich auftreten lässt. Finde ich super! Beide Daumen hoch“, postete sie zynisch mit Blick auf die umstrittenen Rapper Kollegah und Farid Bang. Am Ende ihres wütenden Beitrags kann die Tochter von Simone Thomalla dem Ganzen aber doch noch etwas abgewinnen: „P.S.: Andererseits wachsen endlich meine Chancen auf einen Musikpreis 2019. Ich hab da so eine Idee. Ein Duett mit Verona Pooth. Ihr dürft ruhig Angst haben.“