Sieht so eine Satanistin aus? Absurderweise wird Celine Dion vorgeworfen, satanistische Werte zu propagieren - mit Kindermode! (Pascal Le Segretain/Getty Images)

Frönt Celine Dion (50) etwa dem Satanismus? Bizarrerweise wird ihr genau das von einem Priester aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania vorgeworfen, wie das Magazin „New Musical Express“ berichtet. Der Grund: In einem Interview mit dem „National Catholic Register“ störte sich Monsignor John Esseff an der genderfreien Kindermode-Kollektion, die von der kanadischen Popsängerin und der Marke NUNUNU auf den Markt gebracht wurde. Seiner Meinung nach existieren nur zwei Geschlechter: männlich und weiblich. „Zu sagen, es gäbe keinen Unterschied, ist satanistisch!“, so der wütende Gottesdiener.

70 „stereotypenfreie“ Kleidungsstücke finden sich im Mode-Portfolio, das unter dem Namen CELINUNUNU promotet wird. Pfarrer Esseff steht der Linie argwöhnisch gegenüber: „Ich bin überzeugt, dass der Weg, den dieses ganze Gender-Zeug eingeschlagen hat, dämonisch ist“, so der Geistliche. Der Musiksuperstar („My Heart Will Go On“) hat bislang nicht auf die Vorwürfe reagiert.

Celine Dion hat kürzlich ihre eigene Modelinie gelauncht. Nun wird ihr Satanismus vorgeworfen. (Ralph Orlowski/Getty Images)

Kürzlich sagte Dion, dass es den Kindern durch die Modelinie ermöglicht werde, fernab von Stereotypen und Normen zu wählen, sodass sie ihre eigenen Geschmäcker und Präferenzen artikulieren können. Die sechsfache Grammypreisträgerin fügte hinzu: „Wir helfen ihnen, sich frei, kreativ, inspiriert, einander respektvoll und fröhlich in der Welt zu fühlen.“ Besonders satanistisch klingt das nicht ...