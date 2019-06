Die Busse von Blablabus fahren von Bremen aus unter anderem nach Hamburg und Berlin (Nicolas Armer/dpa)

Mit einem eigenen Angebot für Fernbusreisen greift die französische Mitfahrplattform Blablacar den bisherigen Platzhirsch Flixbus an. Mit 19 verschiedenen Destinationen in Deutschland ist das Unternehmen mit dem Angebot am Montag an den Start gegangen.

Auch Bremen ist unter den ersten 19 Zielen in Deutschland vertreten. Aus der Hansestadt fahren täglich Busse nach Hamburg, Berlin, Berlin-Flughafen Tegel, Pottsdam und Dresden. Die Busse starten ebenso wie die von Flixbus am Breitenweg, direkt beim Hauptbahnhof. Zunächst wird es aber nur jeweils eine Fahrt pro Tag zu dem jeweiligen Ziel geben.

Bis September zahlen Kunden knapp einen Euro pro Fahrt, wie der deutsche Manager Christian Rahn in Berlin sagte. Bis Ende des Jahres sollen hierzulande rund 40 Destinationen angefahren werden, europaweit sollen es 400 sein.

Blablacar ist derzeit vor allem für seine Plattform bekannt, auf der Menschen private Mitfahrgelegenheiten im eigenen Auto anbieten und nutzen können. Rund 6,5 Millionen Kunden sind Unternehmensangaben zufolge in Deutschland derzeit registriert. (dpa/sei)