Die Aktion ist eine Anlehnung an den aus den USA kommenden Black Friday. Dieser findet am Freitag nach Thanksgiving, dem vierten Donnerstag im November, statt. Viele Amerikaner nutzen mit einem Brückentag diesen Tag, um ihre ersten Weihnachtseinkäufe zu tätigen.

Dieser Einkaufstag ist in Deutschland mittlerweile nicht nur bekannt, sondern erfreut sich auch hier zunehmender Beliebtheit. Über 60 Prozent der Deutschen planen an diesem Tag einzukaufen, um die steigende Anzahl der Angebote zu nutzen. Auch in Lilienthal können sich Schnäppchenjäger und Rabattfüchse freuen. Die Lilienthaler Geschäfte präsentieren große Rabatt-Aktionen mit vielen Angeboten. Eine geeignete Möglichkeit, sich inspirieren zu lassen und Geschenkideen zum Nikolaus oder Weihnachten zu finden.

So gibt es beispielsweise bei De Uhrmoker 25 Prozent Rabatt auf alle Armbanduhren. Bei Exclusiv Mobil gibt es auf alle nicht reduzierten Artikel 30 Prozent Rabatt. Wer diesen Zeitungsartikel oder den Anzeigen-Coupon, der am Donnerstag, 22. November, in der WÜMME-ZEITUNG erscheint, mitbringt, erhält noch einmal weitere 10 Prozent. Bei ITC Inter-Tel, dem Telefonladen in Lilienthal, erhalten Kunden ein Überraschungspaket im Wert von 50 Euro bei einem Festnetzwechsel zu EWE geschenkt. Alle weiteren teilnehmenden Geschäfte sind an den Black Sale on Friday-Plakaten zu erkennen.

Die Werbegruppe „Wir an der 4“ möchte durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit die heimische Wirtschaft stärken. „Eines dürfte sicher sein: Der Black Sale on Friday in Lilienthal wird sich auch 2018 wieder für die Kunden auszahlen“, so Initiatorin Heike Wilhelm.