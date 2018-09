Am Sonnabend, 6. Oktober, findet das Bassumer Oktoberfest in der Gilde-Festhalle statt. Da das bayerische Spezialitäten-Buffet bereits ab 19 Uhr eröffnet wird, beginnt der offizielle Einlass in die Festhalle ab 18.30 Uhr. Die abendliche Veranstaltung gilt als festliche Einleitung für das von der „WIR“ veranstaltete Oktober-Event am Sonntag, 7. Oktober, ab 14 Uhr in den Geschäftsstraßen von Bassum. Eine besondere Attraktion des Stadtfestes ist die erstmalige Aufstellung der großen Alpenrutsche auf dem Lindenmarkt.

Eintritts-und Verzehr-Karten in Höhe von 25 Euro zum Oktoberfest in der Gilde-Festhalle können ausschließlich im Vorverkauf erworben werden, da es keine Abendkasse gibt. Die Vorverkaufsstellen sind bei Papier & Tinte auf dem Lindenmarkt oder bei der Sportgilde Bassum 98 in der Eschenhäuser Straße 9 in Bassum (Telefon 0 42 41 / 691 57 53 oder mobil 01 71 / 372 64 37).

Neben dem Blasorchester „Klosterbachtaler“ (Foto) sind die DJs Rolf und Andreas mit von der Partie, um die Gäste richtig in Stimmung zu bringen. Der Veranstalter „WIR“ verspricht den Gästen ein Event der Superlative mit vielen kulinarischen Überraschungen.