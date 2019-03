Kittilä. Es ist Nachmittag, kurz nach vier. Landeanflug auf Kittilä. 170 Kilometer nördlich vom Polarkreis ist es um diese Zeit, Mitte Januar, schon stockdunkel. Hunderte Kilometer ist der Flieger über die flache lappländische Landschaft in Richtung Abenddämmerung geflogen. Verschneite Wälder mit Kiefern und Kerzentannen, zugefrorene Seen, hier und da das Leuchten der Scheinwerfer vereinzelter Autos auf einsamen Straßen. In 10 000 Metern Höhe sieht man beim Blick aus dem Fenster im Westen das Rot der untergehenden Sonne am Himmel. Je weiter sich die Nase des Flugzeugs gen Boden senkt, desto dunkler wird es. Nicht weit entfernt von der Landebahn erhebt sich der Berg Levi. Wie Lichterketten, die jemand über den Hügel gelegt hat, strahlen die Flutlichter der Skipisten in die Nacht.

Im Sommer leben rund um Levi, einem der wichtigsten Skigebiete Finnlands, 900 Menschen. Im Winter, wenn alle Betten in Blockhütten und Hotels belegt sind, sind es 25 000. In Finnland gibt es zwar keine hohen Berge aber 75 Wintersportorte. Dort liegt Schnee an rund 200 Tagen im Jahr, von Oktober bis Mai. Levi ist Finnlands einziges Skigebiet mit Abfahrten auf Weltcup-Niveau. Weil der Ort schneesicher ist, treffen sich dort im November zum zweiten Stelldichein der Saison Frauen und Männer beim alpinen Weltcup-Rennen.

Mehr als 40 Skipisten gibt es auf dem Berg Levi. Weil in Dezember und Januar meistens Dunkelheit herrscht, sind alle Pisten mit Flutlichtern erhellt. (Catrin Frerichs)

Bei der Ankunft in Kittilä geht alles sehr schnell. Der Flughafen ist klein, Taschen und Koffer sind rasch eingesammelt. Tarja

Telén-Mylläri, rote Wangen, blondes kurz geschnittenes Haar, holt die Ankömmlinge ab. Die 59-Jährige arbeitet unter anderem für das Touristbüro in Levi und verwaltet auch Blockhütten. Sie spricht deutsch, einige Jahre hat sie in Stade gelebt und war dort mit einem Deutschen verheiratet. Sie kam einst als Au-pair nach Norddeutschland, „dann habe ich mich verliebt“, sagt sie und ist geblieben. Mit dem Taxi geht es in das Hotel im 15 Kilometer entfernten Ort Sirkka, vorbei an der schwarzen Weltcup-Piste. Aussteigen, einchecken, fertig. Die Gegend lebt vom Tourismus, vor allem im Winter. Levi ist mit Angeboten gut ausgestattet: Neben Ski- und Snowboard fahren können Gäste Huskytouren und Rentierschlittenfahrten buchen, mit dem Helikopter über Wälder und Seen fliegen oder sich im Snowpark vergnügen.

Virpi Mäkilä ist Sales-Managerin im Hotel Break Sokos Hotel Levi. Es liegt direkt am Fuße des Berges, der mit seinen 531 Metern etwa halb so hoch wie der Harzer Brocken ist, in der Fußgängerzone. Zum Skiverleih, zu Liften und Gondeln in das Skigebiet mit 45 Pisten sind es keine 200 Meter zu Fuß. Alles liegt nah beieinander und ist auch mit kleinen Kindern gut zu erreichen. In den 1930er-Jahren kamen erste Reisende nach Levi – damals noch mit Bus, Pferdekutsche und Schlitten, erzählt Mäkilä. Der erste Lift auf dem Berg wurde in den 1960er-Jahren gebaut. Den Flugplatz gibt es seit Anfang der 1980er-Jahre. „Der Weltcup hat noch mehr Interesse bei den Touristen geweckt“, sagt sie. Im Winter habe ihr Hotel eine Auslastung von bis zu 93 Prozent. Aber im Sommer, da ist noch viel Luft nach oben.

Jani Ylipahkala - Rallyefahrer und Stuntman Lappland Driving Finnisch Lappland (Catrin Frerichs)

Da sitzt die Hotelmanagerin am liebsten in ihrem Garten, der eine einzige Blütenpracht ist. Dass die Mücken von Mitte Juli bis etwa Ende August plagen, geschenkt. Sie zeigt Bilder, die sie mit ihrer Spiegelreflexkamera gemacht hat. Grandiose Aufnahmen von tief verschneiten Wäldern und grünen, lichtüberfluteten Ebenen, von grünen Nordlichtern und dem Weihnachtsmann im Schnee. „Im Sommer schlafe ich bei offenem Fenster, ohne Verdunklungsrollo“, sagt Mäkilä. Im Winter schalten die Menschen hingegen Tageslichtlampen in den Häusern an und lassen die Weihnachtsbeleuchtung noch bis in den Februar brennen, damit es ein bisschen heller ist.

Auf einer der Langlaufloipen steht Skilehrerin Miira. Es ist halb vier, die blaue Stunde. Die Flutlichter auf dem Berg leuchten schon. „Wir leben hier mit dem Licht“, sagt sie. Oder eben auch ohne. Im Dezember geht die Sonne gar nicht auf. Mitte Januar schaut sie nur für wenige Stunden knapp über den Horizont. Vorher und nachher versinkt die Welt im Dämmerlicht. „Im Winter schlafen die Leute viel, saunen, lesen, machen sich Kerzen an“, erzählt Miira. Wer wie sie im Tourismus arbeitet, muss trotzdem raus. Im Sommer ist es dafür immer hell. „Es ist schön, wenn die Sonne nicht untergeht“, findet die junge Frau. Dann zieht sie mit Touristen durch die Wälder Lapplands, kocht am Lagerfeuer, sammelt Beeren und Pilze, macht Rafting oder Trekkingtouren durch die weite Natur und sitzt um zwei Uhr nachts noch in der Sonne. Ihre Leidenschaft aber gilt dem Skifahren. Miiras Tochter stand mit drei Jahren schon auf den Brettern, jetzt ist sie sechs und gewinnt bereits Wettbewerbe.

Der Ort Sirkka am Fuße des Levi ist nicht nur etwas für Familien, es gibt dort auch Kneipen und Klubs für Nachtbummler, zwei Karaoke-Bars, die direkt gegenüber voneinander liegen, eine Konzerthalle, wo oft finnische Künstler auftreten, und viele Restaurants. Eines davon ist das vom finnischen TV-Koch Stefan Richter eröffnete „Stefan’s Steakhouse“. Rentier steht auf der Speisekarte ob gegrillt, als Tatar oder Carpaccio.

In Finnland leben auf einer Fläche fast so groß wie Deutschland fünfeinhalb Millionen Menschen. Das Land gilt als wohlhabend. Im dünn besiedelten Finnisch Lappland – auf einen Quadratkilometer kommen zwei Einwohner – ist Tourismus einer der größten Wirtschaftsfaktoren, vor allem im Winter. Nicht weit von Kittilä entfernt liegt zudem eine der größten Goldminen Europas. Finnische Geologen hatten 1986 das Goldvorkommen entdeckt, seit 2009 läuft die Produktion. Die Mine produzierte 2017 an die 6100 Kilogramm Gold und soll nun für 160 Millionen Euro erweitert werden.

„Zur Gemeinde Kittilä gehören 30 Dörfer. Dort leben 6500 Menschen – und doppelt so viele Rentiere“, sagt Tarja lachend. Ende der 1980er-Jahre, nach dem Tod ihres Mannes, ist Tarja zurück nach Nordfinnland gekehrt. Heute bewohnt sie mit ihrem zweiten Ehemann ein dunkelrotes Holzhaus direkt am See – oder besser gesagt vier Häuser. Neben dem Wohnhaus gibt es auf ihrem großen Grundstück noch ein Garten- und ein Gästehaus sowie das obligatorische Saunahaus. Um halb fünf am Nachmittag brennt in einem halb offenen Tipi am Ufer des Sees ein Feuer. Der Himmel ist schwarz, nur im Nordosten über der Goldmine schimmert es etwas heller. Tarja reicht „Glögi“, finnischen Glühwein mit einem Schuss russischen Wodkas. Dazu gibt es Haferknabbereien. Sie trägt eine traditionelle samische Tracht, das Gewand der indigenen Ureinwohner Lapplands. Darunter lugen die Skihose und warme Boots hervor. Das Thermometer zeigt minus 18 Grad Celsius an. Wer sich nach dem Saunagang in den Jacuzzi mit Blick auf den See legen will, muss eine Mütze aufsetzen. Darauf besteht Tarja. Flipflops, die draußen vor der Tür vergessen wurden, sind in Minutenschnelle tiefgefroren.

Neulich seien Freunde zu Besuch gewesen, zum Saunen. Gerade als sie draußen im warmem Wasser lagen, hätten sich die Polarlichter gezeigt, erzählt Tarja. Es braucht Glück, dieses Himmelsspektakel mit eigenen Augen zu sehen, klaren Himmel und Kälte. Es gibt Apps, welche die Wahrscheinlichkeit von Polarlichtern anzeigen. Für Kitillä liegt sie an diesem Abend bei 20 Prozent. Das wird nichts. „Die beste Zeit für Nordlichter ist ohnehin Oktober“, verrät Tarja.

Tarja und ihr Mann verbringen den Winter in ihrem Haus am See. Am 1. Mai setzen sie sich auf ihre Triumph-Motorräder und düsen ab in Richtung Süden. Im September kehren sie wieder zurück. Bevor der dunkle Winter in Finnisch Lappland beginnt.

Die Reise wurde unterstützt von Visit Finland und Flycar.