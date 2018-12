Nur ein Sieg mit sieben Toren Vorsprung gegen den Tabellenfünften hätte in dieser Situation genügt, um Tabellenplatz zwei zu erobern und in die erste Kreisklasse aufzusteigen. Das Trainerteam ließ in den letzten 14 Tagen vor der entscheidenden Begegnung im Training vor allem Offensivaktionen und Torabschlüsse üben, um die kleine Chance zum Aufstieg nutzen zu können. Höchst konzentriert und motiviert gingen die Jungs dann am Spieltag zu Werke. Nach anstrengenden 90 Minuten durften sich die Oslebshauser tatsächlich freuen. Nach einer 3:0-Führung zur Halbzeit fiel drei Minuten vor Schluss der Treffer zum 7:0-Endstand, der Jubel der Blau-Weißen auf dem Feld kannte keine Grenzen mehr.

Der SVGO spielte mit Schennemann, Nrecaj, Sarikaya, S. Inan, Vahlsing, El-Zein, Schad, Das, C.Inan, Schmidtke und Fortino; eingewechselt wurden Matschos, Radcenko, Sahin und Großer. Die Tore erzielten: 1:0 (10.) Inan, 2:0 (16.) El-Zein, 3:0 (32.) El-Zein, 4:0 (48.) Fortino, 5:0 (59.) Fortino, 6:0 (60.) Schmidtke, 7:0 (77.) Schmidtke.