Detlef Bleiker vom Lauf-Club 93 Delmenhorst war in Brake sportlich erfolgreich. (Ingo Möllers)

Dieter Kreuzer von Eintracht Delmenhorst ging über die Fünf-Kilometer-Distanz an den Start. Die Ziellinie überquerte er nach 19:37 Minuten, gleichbedeutend mit dem Sieg in der Altersklasse M55. „Ab dem ersten Kilometer lief ich in einer Vierergruppe. Ab Kilometer zwei übernahm ich die Führungsarbeit, die jüngeren Läufer in der Gruppe beteiligten sich nicht daran und liefen bei zeitweiligem Gegenwind bis Kilometer vier im Windschatten“, berichtete Kreuzer, „auf dem letzten Kilometer steigerte ich das Tempo kontinuierlich, sodass sich die Gruppe leicht auseinanderzog.“ In der Gesamtwertung belegte er den sechsten Platz. Beim selben Lauf, allerdings in der AK 35, startete der Ganderkeseer André Lange: Nach 23:30 Minuten erreichte er das Ziel und wurde damit Zweiter in seiner Altersklasse sowie 25. in der Gesamtwertung.

Detlef Bleiker vom Lauf-Club 93 Delmenhorst versuchte sein Glück derweil über die Zehn-Kilometer-Distanz. „Wie so oft in den letzten Monaten hat er seine eindrucksvolle Form mit dem ersten Platz in seiner Altersklasse M65 unter Beweis gestellt“, sagte Dieter Meyer, Pressesprecher des LC. Bleiker benötigte für die Strecke 49:48 Minuten. In der Gesamtwertung brachte ihm diese Zeit den 36. Platz unter 107 Startern ein.