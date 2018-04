Direkt im Anschluss an das Anerkennungsjahr wurde sie als staatlich anerkannte Sozialpädagogin im Kindergarten Brinkum im Gruppendienst eingestellt. Schon kurz darauf wurde sie von der Gemeinde zur stellvertretenden Leiterin dieses Kindergartens bestellt.

Im Jahr 1984 wurde Irene Barowski in den Kindergarten Heiligenrode versetzt. Auch hier arbeitete sie im Gruppendienst und fungierte gleichzeitig auch als stellvertretende Leitung der Einrichtung. Am 1. Januar 1993 wurde sie als Leitung des Kindergartens Seckenhausen eingesetzt und vom Gruppendienst freigestellt. 1999 wurde sie wiederum in den Kindergarten Heiligenrode versetzt und war seitdem dort als freigestellte Leitung tätig.

In der Arbeit mit Kindern hatte Irene Barowski immer ein großes Einfühlungsvermögen und einen klaren Blick für die Entwicklungsbedürfnisse der Kinder. Sie verstand es, die Kinder in ihrer Arbeit zu begeistern, und sang auch gerne mit ihnen zur Gitarre, die sie selber spielte. Als Kindergarten-Leitung war sie für die Eltern eine äußerst kompetente und einfühlsame Ansprechpartnerin, die die Anliegen und Fragestellungen der Eltern ernst nahm und gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten nach der besten Lösung für das Kind suchte. Die Mitarbeiterinnen schätzten sie als sehr souveräne Leitung und gute Kollegin, die sich immer für ihre Anliegen engagierte. Im Kreis der anderen Leiterinnen der Kindertagesstätten in der Gemeinde Stuhr war Irene Barowski ebenfalls beliebt und wurde wegen ihrer Fachkenntnisse und ihrer großen Erfahrung als Leitung geschätzt.

Trotz der vielen Veränderungen im Kindergartenwesen hat sie ihr Anliegen – Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder auf einem hohen Niveau durchzuführen und zu sichern – nie aus dem Blick verloren. Nach ihrem 40-jährigen Dienstjubiläum im Jahr 2015 steuerte sie nun in diesem Jahr auf das Ende ihrer langjährigen Tätigkeit bei der Gemeinde Stuhr zu. Irene Barowski wurde bereits im Rahmen einer kleinen Feierstunde geehrt. Bürgermeister Niels Thomsen sprach ihr für das langjährige Engagement seinen Dank aus.