Otte dankte den Verdenern für Ihren Einsatz und für das Engagement, mit dem sie sich für die Sache einsetzen. Anschließend umriss er in einem kurzen Statement die politische Ausgangslage der Bundeswehr. In Anbetracht der aktuellen Situation seien die zunehmenden sicherheitspolitischen Herausforderungen nicht von der Hand zu weisen, und es gelte nun mehr denn je für eine kluge Sicherheitspolitik und für einen klaren Wertekompass einzustehen. Im darauffolgenden Gespräch nutzten die Gäste aus Verden die Zeit, um mit Otte und Mattfeldt über die besondere Situation des Kreisverbindungskommandos zu sprechen.

Im Anschluss an das Fachgespräch lud Mattfeldt die Gruppe auf einen Rundgang durch die Gebäude des Parlaments ein, die das Angebot gern annahm und so einen exklusiven Blick hinter die bundespolitischen Kulissen werfen konnte. Nach dem Besuch des Andachtsraums und des historischen Balkons, von dem vor 100 Jahren die Republik ausgerufen worden ist, führte der Abgeordnete das Kreisverbindungskommando auf die Besuchertribüne des Plenarsaals, von wo aus die Gruppe die Bundestagsdebatte verfolgte. Einen sprichwörtlichen Höhepunkt des Besuches im Bundestag bildete der Besuch der Kuppel, von wo aus die Gruppe bei bestem Wetter einen herrlichen Blick über die Hauptstadt genießen konnte. „Der direkte Kontakt zu meinem Wahlkreis ist mir sehr wichtig und bringt mich auch bei meiner Arbeit in Berlin weiter. Durch den persönlichen Austausch erfahre ich als Abgeordneter am besten, wo „der Schuh drückt“ und kann die eine oder andere Situation besser einschätzen – besonders wenn es um Expertenmeinungen aus der Region geht“, resümierte Mattfeldt. Später besuchte das Kommando, das sich im Rahmen der politischen Bildung in Berlin aufhielt, auch noch den Showroom der Bundeswehr am Bahnhof Friedrichstrasse, die Gedenkstätte Deutscher Widerstand im Bendlerblock und das Ehrenmal der Bundeswehr. Das Kreisverbindungskommando Verden nimmt Aufgaben der zivil-militärischen Zusammenarbeit zwischen der Bundeswehr und dem Landkreis Verden wahr. Es setzt sich aus Reservisten der Bundeswehr zusammen. Auf Anfrage unterstützt das KVK die kommunale Katastrophenschutzbehörde bei der Bewältigung von Katastrophenfällen.