Mit allerhand Fragen und viel Interesse im Gepäck besuchten zwei Schulklassen der Thedinghauser Gudewillschule den hiesigen Bundestagsabgeordneten Andreas Mattfeldt in Berlin. Die Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten Klasse waren bestens auf das Gespräch mit dem Parlamentarier vorbereitet und hatten eigens einen Fragenkatalog erstellt, den der Abgeordnete ausführlich mit den Schülern durchging. Neben den persönlichen Fragen, wie Mattfeldt seinerzeit überhaupt in die Politik gegangen sei und was er vor der Arbeit im Bundestag beruflich gemacht hat, wollten die jungen Menschen aber auch wissen, was die Berliner Bundespolitik von der Kommunalpolitik zu Hause unterscheidet. Im Anschluss an das Gespräch führte Mattfeldt die Schulklassen aus Thedinghausen auf die Kuppel des Reichstagsgebäudes, von wo aus die Schüler einen herrlichen Blick über die Bundeshauptstadt genießen konnten.