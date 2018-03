Feng-Shui-Regel: Wer im Bett liegt, sollte auf Tür und Fenster blicken können. Foto: Daniel Maurer/dpa-tmn (dpa)

Hamburg (dpa/tmn) - Die chinesische Einrichtungsphilosophie Feng Shui verspricht ein harmonisches Leben. Gerade das Schlafzimmer gilt als Ort der Ruhe und Zweisamkeit - es sollte daher harmonisch eingerichtet sein.

Gemäß der Lehre steht das Bett mit dem Kopfteil am besten an einer soliden Wand und ermöglicht den Blick auf die Tür und das Fenster. Letzteres gebe ein Gefühl innerer Sicherheit, erläutern die Experten der Zeitschrift „Living at home“ (online). Über dem Kopfende des Bettes sollten weder schwere Regale noch Bilder und Leuchten hängen.

Verzichten sollte man den Experten zufolge im Schlafzimmer auf Spiegel, die eine unruhige Atmosphäre verströmen. Für Entspannung sorgen nach Feng Shui Weiß und sanfte Braun- und Sandtöne sowie helles Blaugrau als Ergänzung.