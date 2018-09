Im Rahmen der offiziellen Woche des bürgerschaftlichen Engagements ist der Blindengarten Bremen in diesem Jahr Spendenpartner des dm-Drogeriemarkts in der Weserstrandstraße 17 f in Blumenthal und lädt dazu ein, noch bis zum 22. September Herz zu zeigen.

Millionen Menschen in Deutschland nehmen sich täglich Zeit, um sich innerhalb der Gesellschaft zu engagieren. Bettina Hornhues, erste Vorsitzende des Vereins Blindengarten Bremen, ist eine von ihnen: „Der Blindengarten Bremen hat es sich zum besonderen Anliegen gemacht, sich ehrenamtlich für unseren Blindengarten als Kleinod am Rande von Knoops Park einzusetzen. Um dies zu realisieren, sind wir für jede Unterstützung dankbar. Daher freuen wir uns sehr, Spendenpartner der dm-Aktion ‚Herz zeigen!’ zu sein.“

Bei dieser Aktion können Kunden und andere Interessierte im dm-Markt in der Weserstrandstraße 17 f für den Blindengarten und ein weiteres lokales Engagement abstimmen. Das Ergebnis der Abstimmung entscheidet über die jeweilige Spendensumme – jedoch wird keine der beiden Organisationen leer ausgehen. „Es ist für uns eine tolle Gelegenheit, unsere Arbeit zu präsentieren und in unserem Vorhaben unterstützt zu werden“, sagt Bettina Hornhues. „Wir hoffen, dass möglichst viele dm-Kunden für uns abstimmen.

Menschen, die Herz zeigen und sich für andere in ihrem Umfeld einsetzen, sind unersetzlich und wertvoll für die Gesellschaft. Vom 14. September bis 22. September 2018, der offiziellen Woche des bürgerschaftlichen Engagements, ruft das Unternehmen dm-Drogeriemarkt in allen dm-Märkten dazu auf, zwischen jeweils zwei lokal engagierten Spendenempfängern abzustimmen und sich so für eine lokale Organisation einzusetzen. Im Mittelpunkt dieser Aktion steht die Sichtbarmachung des vielfältigen gesellschaftlichen Engagements. Die insgesamt rund 3800 lokalen Spendenempfänger, denen dm mit dieser Aktion eine Plattform gibt, stehen dabei beispielhaft für den Einsatz vieler Menschen und Organisationen in Deutschland.