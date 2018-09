Als vollen Erfolg bezeichnet die neue Vorsitzende des Blindengarten Bremen, Bettina Hornhues, das diesjährige Sommerfest. Über 60 Gäste durfte der Verein bei herrlichem Sommerwetter zählen, darunter neben der Witwe des Gründers Lothar Kranz auch viele Beiratsmitglieder und der Baumkaiser Günter Culik, der vor Jahren die Rolandstatue erschaffen hat, die im Blindengarten steht. In ihrer Begrüßung freute sich die Vorsitzende, dass mittlerweile die Homepage des Vereins (www.blindengarten-bremen.de) ein frisches neues Design erhalten hat und auch barrierefrei für Blinde zu erleben ist. Auch die Social-Media-Angebote wurden überarbeitet. Bettina Hornhues, erklärte, dass sie mit ihrem Vorstand den Blindengarten am Rande von Knoops Park wieder bekannter machen möchte, deshalb wurde auch der Flyer überarbeitet und der Fokus soll wieder auf die Mitgliedergewinnung gesetzen werden. Ein weiterer Schwerpunkt des Vereins wird in den nächsten Monaten das akquirieren von Spenden sein. „Wir haben auch einige Baustellen, die wir dringend angehen müssen um dieses wunderschöne Kleinod erhalten zu können“, so die Vorsitzende Bettina Hornhues.