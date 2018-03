Im Gegensatz zu Balkonmöbeln aus echtem Holz benötigt Kunststoffmobiliar nicht regelmäßig einen frischen Anstrich mit Öl oder einem Farblack. Zudem kann es auch den ein oder anderen Regenguss vertragen.

Damit Stühle und Tische lange schön aussehen, kann man zu handelsüblichen Kunststoffreinigern, aber auch zu Haushaltshelfern greifen, die in fast jeder Küche vorhanden sind. Den Anfang macht dabei Allzweck- oder Essigreiniger, der die groben Verschmutzungen löst. Auf keinen Fall sollte man Scheuermittel verwenden, denn das zerkratzt die Oberfläche. Helle Möbel lassen sich nach dem Abwaschen gut mit Backpulver behandeln. Das Pulver mit einem feuchten Lappen einreiben, kurz einwirken lassen und anschließend gründlich abspülen. Das Natron im Backpulver löst den Schmutz und hellt dunkle Stellen auf. Manch einer schwört außerdem auf Haushaltsmittel wie Zahnpasta oder Waschpulver, die wie das Backpulver verwendet werden. Matten und rauen Oberflächen verhilft Autopolitur zu neuem Glanz.

Sind die Möbel sehr verschlissen, kann ein Anstrich mit einem speziellen Kunststofflack helfen, den der Fachhandel in diversen Farben bereithält. Sogar Risse lassen sich mit auf das Material abgestimmten Kraftklebstoffen reparieren. So erstrahlen die Freiluftmöbel in neuem Glanz, und einem erfolgreichen Start in die Gartensaison steht nichts mehr im Weg.