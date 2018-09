Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Blockflötenkurs für Kinder ab sechs

FR

Ab Mitte Oktober bietet die Musikschule Ridder in Borgfeld einen neuen Blockflötenkurs für Kinder ab sechs Jahren an. Der Kurs wird immer mittwochs um 15 Uhr in der Grundschule Borgfeld durchgeführt.