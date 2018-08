Das find' ich in Weyhe

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Blühender Herbst

Kristina Bumb

In der Gärtnerei Bischoff kehrt ­allmählich der Herbst ein. Chry­santhemen in Gelb- und Rottönen, Gaultherien mit roten Beeren, Gräser mit feinen Rispen und natürlich Heidepflanzen zieren jetzt die ­Gewächshäuser des Weyher Familienbetriebs am Wischweg.