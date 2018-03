Familienvater und Reifenhändler Matthes Grevel (Moritz Grove, links) wird von Kommissar Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) verhört. (WDR/Thomas Kost)

Mit seinem hochgelobten Bürgerwehr-„Tatort“„Wacht am Rhein“ ließ Regisseur Sebastian Ko im vergangenen Jahr aufhorchen - behandelte dieser doch in politisch sensiblen Zeiten ein heikles Thema. Kos neuer Kölner „Tatort“ mit Freddy Schenk (Dietmar Bär) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) ging es nun weitaus weniger polarisierend an: Unter dem schönen Titel „Mitgehangen“ wandelte sich ein konventioneller Krimi mit Mord im Tuning-Umfeld schnell zum Familiendrama mit allerlei Konfliktpotenzial. Doch wie nachvollziehbar waren die Ermittlungen zwischen Reifenwerkstatt und Familienbande?

Was war los?

Die Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, links) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) ermitteln: Der Teilhaber einer Reifenhandlung wurde ermordet. (WDR/Thomas Kost)

Wie im schönsten US-Thriller wird eine Leiche im Kofferraum eines versenkten Autos gefunden. Schauplatz: Ein Kölner Baggersee. Der Tote: ein junger Mann namens Florin Baciu, seines Zeichens autoverrückter Tuning-Fan. Das erste Wort, das im neuen „Tatort“ fiel war: „Scheiße“. Da der Tote frischer Teilhaber eines Reifenhandels war, ermittelten Schenk und Ballauf die meiste Zeit dort. Und siehe da: Der Familienbetrieb von Matthes Grevel (Moritz Grove) verzeichnete dank der reichhaltigen Kontakte des Opfers in die Tuning-Szene jede Menge Gewinn. Vor allem auch, weil Baciu dabei nicht immer ganz legal vorging. Bei den Mitarbeitern galt er als wenig beliebt. Wen wunderte es da noch, dass die Ermittler herausbekamen, dass der Mann offensichtlich in der Werkstatt getötet wurde?

Worum ging es in Wirklichkeit?

Am Fundort: Die Kommissare Freddy Schenk (Dietmar Bär, links) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) wurden an einen Baggersee gerufen. Hier entdeckte die Feuerwehr bei einer Tauchübung ein versenktes Auto und in dessen Kofferraum einen Toten. (WDR/Thomas Kost)

Um die liebe Familie! Aus dem recht lahmen Kriminalfall wurde schnell ein wahres Familiendrama. Welch komplizierte familiäre Verflechtungen einen Menschen letztlich zum Äußersten treiben können, vor allem wenn es auch noch ums Geschäft geht, zeigt Regisseur Sebastian Ko, der im vergangenen Jahr auch den gelobten Bürgerwehr-„Tatort“„Wacht am Rhein“ inszenierte. Firmenchef und Familienvater Grevel, dessen Geschäftspartner das Opfer war, geriet schnell unter Mordverdacht und kommt in Untersuchungshaft. Die Familie des Verdächtigen begab sich fortan in eine emotionale Tour-de-Force.

Wurde die Familie glaubhaft dargestellt?

Um ihren Mann Matthes wiederzusehen, muss Katrin Grevel (Lavinia Wilson) in die JVA. (WDR/Thomas Kost)

Durchaus! Das lag vor allem an den Darstellern: Kinostar Lavinia Wilson wusste als Mutter der Familie ebenso zu überzeugen wie Alvar Goetze als Sohn Simon - und vor allem die fantastische Nachwuchsdarstellerin Letizia Caldi, die als Tochter der Familie einige wundervolle Ausbrüche spielte: „Scheiß Geburtstag, scheiß alles!“Überhaupt, am emotionalen Abgrund bewegte sich die ins Visier geratene Familie laufend - mit schönsten Ausrastern:„Halt die Fresse, halt die Fresse“, brüllte der Verdächtige seinen Anwalt an. Sein Sohn gibt sich „subtiler“: „Wir sind scheißnormale Leute“, schrie er die Ermittler an, nachdem er einen Typen von der Leiter gestoßen hat.

Wie realistisch ging es zu?

Matthes Grevel wird im eigenen Betrieb festgenommen. Seine Frau Katrin Grevel (Lavinia Wilson) und Otto Ziemer (Sebastian Hülk, zweiter von links), Mitarbeiter in der Reifenhandlung der Familie, schauen mit Kommissar Freddy Schenk (Dietmar Bär) zu. (WDR/Thomas Kost)

Für die Familie und fürs Geschäft: Die beiden wohl verbreitetsten Motive für Mord vereinte dieser „Tatort“. Auf dem Papier ziemlich realistisch. Viele Details, mit denen der Film vollgepackt war, klangen dann aber doch klischeehaft: Kindeserpressung mit gewagten Lolita-Szenen, Korruption und Sex im Knast (Aufseherin: „Die meisten wären mit ner Professionellen besser bedient“) - und nicht zu letzt die geleakten Pornocollagen der Ehefrau. Ballauf: „Solche Bilder von meiner Frau - ich glaub ich würde zum Tier!“

Wie waren die Kommissare in Form?

Sein Vater steht unter Mordverdacht - das belastet Simon Grevel (Alvar Goetze, links) sehr. Er kommt auch beim Fechttraining mit seiner Freundin Alina (Gwentsche) nicht auf andere Gedanken. (WDR/Thomas Kost)

So herrlich streitsüchtig wie lange nicht! Diesmal neckten sich Schenk und Ballauf nicht nur in lustiger Kölscher Manier, sondern zofften sich mal wieder richtig ernst. Kein Wunder: Das Thema Familie ließ auch die Ermittler nicht kalt. Gerade wenn sich einer davon (Ballauf) ohne selbige recht einsam durchs Leben schlägt - während der andere (Schenk) in einer Tour darauf hinweisen muss. Sogar gegenüber dem Verdächtigen! Die verständliche wütende Reaktion von Ballauf: „Muss man jetzt Frau und Kinder haben, um vernehmen zu dürfen?“ Zur Versöhnung hilft - konventionell wie wunderbar - die Currywurst. Und die große Einigkeit darüber, dass der neue Assistent eine ziemliche Null ist.

Wer ist eigentlich der Neue?

Luzie Grevel hat sich nach einem Streit mit ihrer Mutter Katrin (Lavinia Wilson) in ihrem Kinderzimmer verschanzt. (WDR/Thomas Kost)

Norbert Jütte heißt der neue Assistent von Schenk und Ballauf, der den zuletzt still abgetretenen Publikumsliebling Tobias Reisser (Patrick Abozen) ersetzt. Das neue Gesicht im Kommissariat wird verkörpert von Roland Riebeling, der von „SOKO Köln“ bis „Großstadtrevier“ schon Krimierfahrung sammeln konnte. Nun also seine „Tatort“-Premiere - die ihn allerdings zum leicht naiven Trottel macht. „Jetzt habt ihr ja mich“, wollte Jütte die Ermittler besänftigen, die ihren alten Kollegen vermissen. Und schob nach: „Einarbeiten dauert natürlich!“ - Könnte zum Kölner Running Gag werden.

Wie gut war der „Tatort“?

Otto Ziemer (Sebastian Hülk) gehört schon fast zur Familie: In der Reifenhandlung hat er schon seine Ausbildung gemacht. Er will nicht tatenlos zusehen, wie Betrieb und Familie kaputtgehen. (WDR/Thomas Kost)

Die Geschichte des aktuellen Falls ist so konventionell, dass dem konservativsten „Tatort“-Liebhaber das Herz aufgeht: Keine Visionen, keine Politik, keine Experimente! Aber: In seiner Konventionalität war „Mitgehangen“ konsequent und überzeugend inszeniert. Ein logisches Drehbuch, eine packende Familiengeschichte und tolle Darsteller reichen manchmal schon. Nicht zu vergessen der packende Soundtrack zwischen Jazz und cheesy Pop! Wir vergeben eine Zwei.