Zufrieden mit der jüngsten Blutspendeaktion war der 1. Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Etelsen, Andreas Mohrmann. Insgesamt fanden sich 107 Spender, davon fünf Erstspender, in der Etelser Grundschule ein. Mit der 50. Spende von Christiane Prüser-Holtkamp, der 25. Spende von Martina Ball sowie der jeweils 15. Spende von Ute Geschonke, Ines Seidel, Gudrun Waschwill und Guido Neumann wurden gleich sechs Personen mit einem Präsent bedacht. Außerdem bekamen sie, wie auch zwei Personen für ihre sechste und vier Personen für ihre dritte Spende, Urkunde und Treuenadel.

Nach Abgabe ihres Blutes konnten sich die Spender wieder am tollen Büffet, das die fleißigen Helferinnen und Helfer des Ortsvereins Etelsen hergerichtet hatten, stärken. Wer das auch einmal probieren und dazu noch eine gute Tat vollbringen möchte, ist zum nächsten Blutspendetermin am 17. August in der Etelser Grundschule herzlich eingeladen. Weitere Termine und Informationen gibt es auch auf der neuen Homepage des DRK-Ortsvereins Etelsen unter www.drk-etelsen.de.