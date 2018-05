Psychisch kranke Frau

Blutende kommt mit Beil in Bus

Geesthacht. Eine offenbar psychisch kranke Frau mit einem Beil hat in einem Linienbus in Schleswig-Holstein für Aufregung gesorgt. Die 45-Jährige, die sich mit dem Beil einen Finger nahezu abgetrennt hatte, war in Geesthacht mit blutigen Händen in den Bus gestiegen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.