Zur Blutspende des DRK Uphusen kamen am 31. Oktober 135 Spender, zehn von ihnen spendeten zum ersten Mal. Zu seiner 100. Spende kam Horst Lachmund aus Uphusen und zur 60. Spende Dieter Koppelmann aus Bremen. Zum 40. Mal spendete Lars Lankenau Blut; Hermann und Ursula Asendorf aus Achim waren zum 25. Mal dabei. Alle Jubilare bekamen ein Geschenk vom DRK Uphusen überreicht.

Das DRK Uphusen bedankt sich bei allen Spendern für die Geduld bei den längeren Wartezeiten. Ein großes Dankeschön geht an die Helfer, ohne die die Blutspende nicht mögliche gewesen wäre. Da am 31. Oktober Halloween war kamen die Mitglieder des JRK und die Notfalldarstellung kostümiert und schminkten Kinder und auch einen Erwachsenen mit gruseligen Motiven. Der nächste Termin ist im kommenden Jahr am 20. März von 15 bis 19.30 Uhr.