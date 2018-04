Der Ortsverein Heiligenrode-Groß Mackenstedtdes Deutschen Roten Kreuzes hatte zur Blutspende nach Varrel eingeladen. 54 Blutspender machten sich auf den Weg in die Grundschule. Neben treuen Mehrfachspendern fanden sich in entspannter Atmosphäre und zur Freude des Ortsvereins auch wieder sieben Erstspender zum Aderlass ein. Nach der Spende und einer kurzen Ruhepause konnten sich die Spender am reichhaltigen Büffet stärken. Dieses war von den fleißigen Damen und einem Herren des Varreler Teams vorbereitet worden. Es wurden fünf Ehrennadeln vergeben. Friedrich Winneguth (rechts im Bild) erhielt während seiner 40. Spende von Angelika Dethlefs, der Schriftführerin des Ortsvereins, eine große Tafel Schokolade als süßes Dankeschön.