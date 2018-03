Das Team des DRK-Ortsvereins Heiligenrode-Groß Mackenstedt, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert, hatte eingeladen zur Blutspendeaktion in der Grundschule. Bei frostigen Temperaturen fanden 111 Spender den Weg nach Heiligenrode. Zur Freude des Ortsvereins-Teams waren wieder sieben Erstspender darunter.

Treuen Mehrfachspendern wurden Präsentkörbe oder Gutscheine überreicht. So erhielten Imke Meyer für die 50. und Heinz-Hermann Speckmann für die 75. Blutspende jeweils einen sogenannten Stuhr-Korb, gefüllt mit Produkten örtlicher Anbieter. Weiter erhielten Bernfried Jabben, Günter Martens, Joachim Rickmann und Frank Wessels für die jeweils 70. sowie Iris Rose und Sascha Cassens für die jeweils 60. Spende Gutscheine von Stuhrer Firmen. Über eine große Tafel Schokolade für die 40. Blutspende freute sich Rolf Kniemeyer. Insgesamt wurden 14 Ehrennadeln vergeben.

Nach Abgabe der Blutspende konnten sich die Spender am reichhaltigen Buffet und dem Frost zum Trotz an einer warmen Suppe bedienen. Der nächste Blutspendetermin findet am Donnerstag, 5. Juli, im „Meyerhof“ in Heiligenrode statt.