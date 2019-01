März, ab 19.30 Uhr bereits zum dritten Mal ein begeistertes Publikum in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck erfreuen.

Dirigent Köhnken versteht es, die Zuhörer immer wieder mit neuen und aktuellen Titeln aus dem Genre sowie mit altbewährten musikalischen Erinnerungen zu berauschen, denn: Böhmisch klingt es am schönsten. Zu den Höhepunkten zählen solistische Beiträge.

Köhnken, der schon sein ganzes Leben lang Musik macht, schwört auf die böhmische Musik: „Das ist meine Musik und ich möchte meine Freude daran an unsere Zuhörer übertragen.“ Das spüren die Musiker und die Gäste. So formt der gebürtige Lilienthaler die Art der Musik und kitzelt die letzten musikalischen Feinheiten aus den Musikern heraus. „Da wird auch gerne mal eine schwierige Passage eines Musikstücks geprobt, bis sie den hohen Ansprüchen des Dirigenten genügt und die Musiker an den Rand der Verzweiflung bringt“, meint Flügelhornist Andreas Desczka. „Wir haben eine gute Gemeinschaft und der Spaß an der Musik kommt nicht zu kurz.“

Ihre klangvolle Qualität haben die Original Lilienthaler bereits im Jahr 2017 auf einen Tonträger pressen lassen. Dieser ist direkt über das Internet auf der Homepage des IOrchesters oder im einschlägigen Versandhandel erhältlich. Außerdem möchten die Musikerinnen und Musiker ihr Können in diesem Jahr nochmals unter Beweis stellen: Nach mehreren Siegertiteln bei Wettbewerben in den Niederlanden und dem 2017 erworbenen Titel „Niedersachsenmeister“ wollen sie im Juni an der Europameisterschaft der böhmischen Blasmusik in Lienz im österreichischen Osttirol antreten.

Tickets für das Konzert in der Osterholz-Scharmbecker Stadthalle sind für 15 Euro im Vorverkauf erhältlich bei folgenden Vorverkaufsstellen: OHZ Ticket und Event GmbH (Bahnhofstraße 78), Osterholzer Kreisblatt (Bördestraße 9), DER Reisebüro Go! Reisen (Bahnhofstraße 77), Osterholzer Anzeiger (Bahnhofstraße 58), Famila (Hördorfer Weg 44), bei allen bekannten Vorverkaufsstellen von Nordwest-Ticket sowie online im Internet unter den Adressen www.stadthalle-ohz.de und www.eventim.de.