Hannover: Eine Rakete explodiert zum Jahreswechsel zwischen Kindern und Passanten in der Innenstadt auf dem Kröpcke. Erstmals verbietet die Landeshauptstadt Hannover in diesem Jahr aus Sicherheitsgründen das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in einem Bereich der Innenstadt. (Alexander Körner/dpa)

Silvesterraketen und Böller werden zur echten Gefahr, wenn sich Passanten in Partylaune beim Feiern unter Alkoholeinfluss damit verletzen. Inzwischen werden aber auch zunehmend Rettungskräfte und Polizisten mit Feuerwerkskörpern angegriffen.

Die Stadt Hannover reagiert darauf mit einem neuen Konzept. In anderen Städten Niedersachsens und in Bremen wird ebenfalls über mehr Sicherheit und Böllerverbote diskutiert. Hier der Überblick:

Hannover: Erstmals verbietet die Landeshauptstadt Hannover aus Sicherheitsgründen das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in einem Bereich der Innenstadt. Dort soll das Mitbringen und erst recht das Zünden von Böllern und Raketen untersagt werden, sagte ein Stadtsprecher. Das Verbot sei eine Konsequenz nach Erfahrungen der vergangenen Jahre. Damals waren Böller inmitten von Menschenansammlungen gezündet und Einsatzkräfte mit Raketen beschossen worden, es gab mehrfach Verletzungen. Über Details zur Verbotszone in der City und zur Einhaltung ihrer Verfügung will die Stadt kommende Woche informieren.

Bremen: Lediglich der Marktplatz ist in Bremen knallfreie Zone, allerdings vor allem zum Schutz des historischen Rathauses. Im Vorjahr wurden zwei Männer in Zusammenhang mit Pyrotechnik erheblich verletzt. Weitere Verbotszonen sind das gesamte Hafengebiet sowie der Flughafen im Umkreis von 1,5 Kilometern.

Göttingen: Bereits seit 2016 gibt es ein Böller- und Raketenverbot in der Göttinger Innenstadt, vor allem aus Gründen des Brandschutzes innerhalb des Walls. Inzwischen spielen dabei auch Sicherheitsaspekte für Passanten und Rettungskräfte eine größere Rolle, sagte ein Sprecher der Stadt. Das Verbot gelte auch für ein Gelände am Jonaplatz, an dem es im vergangenen Jahr zu gefährlichen Situationen gekommen war.

Braunschweig: Appelle zur gegenseitigen Rücksichtnahme sollen in Braunschweig zu einem friedlichen Verlauf beitragen. "Für die Sicherheit in der Silvesternacht sind wir alle verantwortlich", heißt es im Aufruf der Stadt. Dennoch wollen Polizei und Ordnungskräfte an öffentlich stark besuchten Orten wie dem Schlossplatz Präsenz zeigen und auf den richtigen Umgang mit Feuerwerk achten. Besucher sollen gefährliches oder fahrlässiges Verhalten melden, die Beamten könnten dann auch Platzverweise aussprechen. Unbekannte Böllerwerfer hatten in der vergangenen Silvesternacht zwei Menschen schwer verletzt. Ein 49-Jähriger hatte die Sehkraft auf einem Auge verloren, eine 21 Jahre alte Frau kann auf einem Auge nur noch hell und dunkel erkennen.

Lüneburg: In der Hansestadt soll es wie im Vorjahr wegen Brandgefahr ein Feuerwerksverbot für den Altstadtbereich geben. Dabei zählen neben dem Brandschutz auch Sicherheitsaspekte: In der Altstadt liegen die größeren und attraktiven Plätze wie der Marktplatz. Damit das Verbot eingehalten wird, sollen Mitarbeiter der Stadt und die Polizei am Silvesterabend die geschützten Gebiete kontrollieren. (dpa)