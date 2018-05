Mit „Die Bösen Schwestern – Best of“ gibt es eine Auswahl der schönsten Szenen und Lieder mit der selbstverliebten Chansonnette und Exil-Ungarin „Anitalein“ Palmerova und ihrer Freundin Magda „Matitschku“ Anderson. Aber auch viel Neugewebtes. Nachdem die „Schwestern“ bereits 2014 mit ihrem Programm „Abschied ist ein schweres Schaf“ auf dem Kulturgut Ehmken Hoff in Dörverden zu Gast waren, präsentieren sie im Best-of am 23. Juni um 20 Uhr einen Querschnitt ihrer verschiedenen Programme.

Wer kennt und liebt sie nicht, die beiden „alten Weiber“ der Näh- und Singegruppe „Nähen für den Hunger“? Oft sind sie respektlos, manchmal ein wenig anrührend, aber meistens brachial komisch. Und immer sind die Gitarre, ein Tamburin und die obligatorische Flasche Eierlikör mit im Gepäck. Denn singen tun die beiden einfach himmlisch. Wie alle Böse-Schwestern-Programme ist dies brachial komisch, pädagogisch wertvoll und zutiefst anrührend.

Karten für das Best-of-Programm der Bösen Schwestern sind für 15 Euro im Vorverkauf in der Tourist Info in Verden und am Kiosk Vornkahl in Dörverden erhältlich.