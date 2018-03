Außerdem waren von zahlreichen vor Jahren nachgepflanzten Linden, Draht und Pflanzpfähle zu beseitigen, damit die Bäume nicht beschädigt werden. Zum Abschluss der Arbeit und als Dank gab es für die Helferinnen und Helfer in gemütlicher Runde Quiche und eine herzhafte Erbsensuppe, die von der Landfleischerei Faulstich gespendet worden war. Für Wolfgang Kaubisch, der die Baumpflegearbeit des Vereins zum fünften Mal fachlich begleitete, besteht in der Alten Loher Straße auch weiterhin Handlungsbedarf, damit der Bestand an Linden nicht gefährdet und die Allee zugleich wieder in das rechte Licht gerückt wird.