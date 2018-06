Willkommen in Lilienthal

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Book Slam

KH

Für Kinder zwischen neun und zwölf Jahren findet am Mittwoch, 4. Juli, in der Bibliothek Murkens Hof in Lilienthal ein „Book Slam“ statt.